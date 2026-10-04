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Художники досліджували музеї ХНУ ім. Каразіна: у Харкові відбувся Artist Talk

Культура 17:25   04.10.2026
Єлизавета Лисенко
Художники досліджували музеї ХНУ ім. Каразіна: у Харкові відбувся Artist Talk

У харківському ЄрміловЦентрі відбувся ArtistTalk. Це зустріч з резидентами мистецько-дослідницького проєкту “Резиденти Всесвіту”.

Художники та митці, які протягом чотирьох тижнів співпрацювали з музеями Каразінського університету розповіли про власні мистецькі практики. Директорка ЄрміловЦентру Наталя Іванова поділилася з МГ “Обʼєктив” подробицями про проєкт “Резиденти Всесвіту”.

“Ми запросили художників до участі в цій резиденції. Вони подали заявки та аргументували, чому їм цікаво саме дослідити ту чи іншу колекцію. Чому їм цікаво познайомитись, наприклад, з колекцією рослин в Ботанічному саду, або чому їх цікавить колекція Музею астрономії, яка налічує якісь прилади або результати астрономічних досліджень і так далі. Вони аргументують, чому саме їм це могло б бути цікаво і як вони б хотіли це використовувати для своєї подальшої творчості”, — пояснила Іванова.

За її словами, цьогоріч надійшло 40 заявок, серед яких відібрали шість для участі в резиденції.

“І потім художники приїжджають, і відбувається такий процес занурення в ці музейні колекції. Спочатку ми всім проводимо екскурсії, всіх митців знайомимо з усіма музеями, включаючи й Центральну наукову бібліотеку. Це для того, щоб художник відчував, які скарби мають музейні колекції університету взагалі. Що це таке та до чого вони можуть звернутися. Бо якщо сьогодні художника цікавлять, наприклад, рідкісні видання в Центральній науковій бібліотеці, що присвячені якимось природознавчим наукам, а завтра його буде цікавити колекція музею природи. Щоб художник знав, що він може звернутися до цих колекцій у майбутньому”, — пояснила Іванова.

Серед учасників заходу була харківська графічна художниця Лілія Петрова.

Artist Talk у ЄрмилівЦентрі у Харкові 2

Дівчина навчалася в Опішні у 2019 році та з метою покращення навичок в гончарстві та іграшкарстві, згадує вона, придумала для себе челендж — ліпити по одній пташці кожного дня.

“Це були дуже чудернацькі пташки: якихось я вигадувала, відштовхуючись від форми горнятка, якісь ніжки додавала чи крильцята. Таким чином я непогано прокачалася в плані ліплення. Потім я навчалася на графіці й вирішила зробити собі вже малювальний челендж. Цілий рік малювала тільки Пташку. Воно само собою перейшло у створення всесвіту: до Пташки додавалося сонечко, доріжка, квіточка. Якраз перед вторгненням почалися тривожні композиції, де за Пташкою ходила Кішка-нішка й погрожувала їй, а сонечко це бачило і нічого не могло зробити”, — розповіла Петрова.

Artist Talk у ЄрмилівЦентрі у Харкові

У межах проєкту “Резиденти Всесвіту” вона шукала нове натхнення та образи. У рамках ArtistTalk Петрова представила зін-комікс “Звірята” – про Кішку-нішку та Пташку, які мандрують апокаліптичним всесвітом. Це, за словами художниці, допомагало їй “перетравити” події, що відбувалися на початку повномасштабного вторгнення.

“Я малювала це як щоденник, розмірковуючи, про що Кішка-нішка з Пташкою можуть говорити, яка там історія та головна проблематика. Було ясно, що це воєнний стан, і вони не пристосовані, щоб у ньому виживати. Мене дуже бентежила ця історія, щось сиділо всередині й хотілося розказати, максимально все узагальнивши, — розповіла авторка зін-коміксу. – Мій хлопець із братом були деякий час у Циркунах в окупації. І це пташка, яка гуляє по Циркунах. І я таким чином посилала якихось своїх агентів, щоб трішечки, ніби уявно, зазирнути, що там може відбуватися, і образно якийсь оберіг такий створити”.

Artist Talk у ЄрмилівЦентрі у Харкові 4

Директорка ЄрміловЦентру відзначила: проєкт був започаткований у 2019 році. Тоді у співпраці з музеями брали участь художники з Великої Британії, Польщі, Іспанії, Литви, Німеччини та України. Художники проводять дослідження в різних підрозділах музейно-виставкового комплексу Каразінського університету. До нього входять: Музей астрономії, Музей археології, Музей історії, Музей природи, Ботанічний сад і Центральна наукова бібліотека. Серед колекцій Каразінського університету – історично-наукові фонди, створені у 1804–1807 роках або передані під його опіку, йдеться в пості на офіційній сторінці ЄрміловЦентр у фейсбуці. Художники працювали безпосередньо з музеями – за допомоги кураторів. У процесі дослідження формувалася тематика, в яку митець хоче зануритися більше.

Наталя Іванова висловила особливу симпатію до формату саме дослідницької резиденції, яка не вимагає від учасників створення остаточної роботи в досить стислі терміни. Водночас специфіка формату вимагає ретельного дослідження матеріалу, наголосила вона.

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“А що це дає митцю? Це, зрозуміло, нові ідеї, це нова комунікація, це нові контакти, це нові знання, врешті-решт – для того, щоб створювати свої роботи. А що це дає музеям Каразінського університету? Це розширення своєї цільової аудиторії, це показ. Звісно, всі музеї працюють над популяризацією своїх колекцій й тих надбань, які вони мають. Але ця колаборація, ця міждисциплінарна практика дає можливість показати ці колекції через мистецькі практики. Та долучити нову мистецьку спільноту, мистецьку аудиторію, арт-аудиторію до пізнання і до знайомства з цими колекціями”, — зазначила Наталія Іванова.

У понеділок 5 жовтня о 16:00 у ЄрміловЦентрі відбудеться виставка робіт, які митці створили у рамках “Резиденти Всесвіту”.

Автор: Єлизавета Лисенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 17:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському ЄрміловЦентрі відбувся ArtistTalk. Це зустріч з резидентами мистецько-дослідницького проєкту “Резиденти Всесвіту”".