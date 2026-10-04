Художники исследовали музеи ХНУ им. Каразина: в Харькове прошел Artist Talk

В харьковском ЕрмиловЦентре состоялся ArtistTalk. Это встреча с резидентами художественно-исследовательского проекта «Резиденты Вселенной».

Художники и художницы, которые в течение четырех недель сотрудничали с музеями Каразинского университета, рассказали о собственных практиках. Директор ЕрмиловЦентра Наталья Иванова поделилась с МГ «Объектив» подробностями о проекте «Резиденты Вселенной».

«Мы пригласили художников к участию в этой резиденции. Они подали заявки и аргументировали, почему им интересно именно исследовать ту или иную коллекцию. Почему им интересно познакомиться, например, с коллекцией растений в Ботаническом саду или почему их интересует коллекция Музея астрономии, которая содержит какие-то приборы или результаты астрономических исследований и так далее. Они аргументируют, почему именно им это могло бы быть интересно и как бы они хотели использовать для своего дальнейшего творчества», — пояснила Иванова.

По ее словам, в текущем году поступило 40 заявок, среди которых отобрали шесть для участия в резиденции.

«И потом художники приезжают — и происходит такой процесс погружения в эти музейные коллекции. Сначала мы всем проводим экскурсии, всех художников знакомим со всеми музеями, включая Центральную научную библиотеку. Это для того чтобы художник чувствовал, какие сокровища хранят музейные коллекции университета вообще. Что это такое, и к чему они могут обратиться. Если сегодня художника интересуют, например, редкие издания в Центральной научной библиотеке, посвященные каким-то естественным наукам, а завтра его будет интересовать коллекция Музея природы. Чтобы художник знал, что он может обратиться к этим коллекциям в будущем», — рассказала директор ЕрмиловЦентра.

Среди участников мероприятия была харьковская графическая художница Лилия Петрова.

Девушка училась в Опошне в 2019 году и с целью улучшения навыков в гончарстве и создании игрушек, вспоминает она, придумала для себя челлендж – лепить по одной птичке каждый день.

«Это были очень причудливые птички: каких-то я придумывала, отталкиваясь от формы чашки, какие-то ножки добавляла или крылышки. Таким образом я неплохо прокачалась в плане лепки. Потом я училась на графике и решила сделать себе рисовальный челлендж. Целый год рисовала только Птичку. Оно само собой перешло в создание вселенной: к Птичке добавилось солнышко, дорожка, цветочек. Как раз перед вторжением начались тревожные композиции, где за Птичкой ходила Кошка-нишка и угрожала ей, а солнышко это видело и ничего не могло сделать», — рассказала девушка.

В рамках проекта «Резиденты Вселенной» она искала новое вдохновение и образы. В рамках ArtistTalk Петрова представила зин-комикс «Зверята» — о Кошке-нишке и Птичке, путешествующих по апокалиптической вселенной. Это, по словам художницы, помогало ей «переварить» события, происходившие в начале полномасштабного вторжения.

«Я рисовала это как дневник, размышляя, о чем Кошка-нишка с Птичкой могут говорить, какая там история и главная проблематика. Было ясно, что это военное положение и они не приспособлены, чтобы в нем выживать. Меня очень смущала эта история, что-то сидело внутри и хотелось рассказать, максимально все обобщив, — рассказала автор зин-комикса. – Мой парень с братом были некоторое время в Циркунах в оккупации. И это птичка, которая гуляет по Циркунам. И я таким образом посылала каких-то своих агентов, чтобы немножечко, казалось бы, заглянуть, что там может происходить, и образно какой-то оберег такой создать».

Директор ЕрмиловЦентра отметила: проект начали в 2019 году. Тогда в сотрудничестве с музеями принимали участие художники из Великобритании, Польши, Испании, Литвы, Германии и Украины. Художники проводят исследования в разных подразделениях музейно-выставочного комплекса Каразинского университета. В него входят: Музей астрономии, Музей археологии, Музей истории, Музей природы, Ботанический сад и Центральная научная библиотека. Среди коллекций Каразинского университета – исторические научные фонды, созданные в 1804–1807 годах или переданные под его опеку, говорится в посте на официальной странице ЕрмиловЦентра в Facebook. Художники работали непосредственно с музеями – при помощи кураторов. В процессе исследования формировалась тематика, в которую художник хочет погрузиться больше.

Наталья Иванова выразила особую симпатию к формату именно исследовательской резиденции, не требующему от участников создания окончательной работы в достаточно сжатые сроки. В то же время специфика формата требует тщательного исследования материала, подчеркнула она.

«А что это дает художнику? Это, разумеется, новые идеи, это новая коммуникация, это новые контакты, новые знания, в конце концов — для того, чтобы создавать свои работы. А что это дает музеям Каразинского университета? Это расширение своей целевой аудитории, это показ. Конечно, все музеи работают над популяризацией своих коллекций и тех достояний, которые у них есть. Но эта коллаборация, эта междисциплинарная практика позволяет показать эти коллекции через художественные практики. И приобщить новое художественное сообщество, художественную аудиторию, арт-аудиторию к познанию и знакомству с этими коллекциями», — отметила Наталья Иванова.

В понедельник, 5 октября, в 16:00 в ЕрмиловЦентре состоится выставка работ, которые художники создали в рамках «Резидентов Вселенной».