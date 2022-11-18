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Художник из Харькова Зоркин ударами по металлу лечился от ненависти к рф

Общество 15:02   18.11.2022
Оксана Якушко
Художник из Харькова Зоркин ударами по металлу лечился от ненависти к рф

В Ермиловцентре проходит презентация проекта художника из Харькова Константина Зоркина «Защитный слой».

Этот проект о Харькове и войне. Художник обычно работает с деревом. Но на этот раз его работы по металлу. Художник говорит, что «в представленном проекте травмирующий и травмированный металл становится воплощением чувств военного времени, постоянного соотношения защиты и беззащитности».

 

«В каждом ударе по металлу есть чувство ненависти. И я так лечился от ненависти к врагу – и не вылечился конечно», – говорит Зоркин.

 

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 15:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Ермиловцентре проходит презентация проекта художника из Харькова Константина Зоркина «Защитный слой».".