Художник из Харькова Зоркин ударами по металлу лечился от ненависти к рф

В Ермиловцентре проходит презентация проекта художника из Харькова Константина Зоркина «Защитный слой».

Этот проект о Харькове и войне. Художник обычно работает с деревом. Но на этот раз его работы по металлу. Художник говорит, что «в представленном проекте травмирующий и травмированный металл становится воплощением чувств военного времени, постоянного соотношения защиты и беззащитности».

«В каждом ударе по металлу есть чувство ненависти. И я так лечился от ненависти к врагу – и не вылечился конечно», – говорит Зоркин.

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