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Имя скульптора Сейфаддина Гурбанова увековечили в Харькове (фото)

Общество 19:26   27.06.2025
Елена Нагорная
Имя скульптора Сейфаддина Гурбанова увековечили в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Мемориальную доску скульптору, народному художнику Украины, заслуженному художнику Азербайджана Сейфаддину Али оглы Гурбанову открыли в Харькове.

Мемориальную доску установили ​​на одном из корпусов Харьковской государственной академии дизайна и искусств, где мастер много лет преподавал и передавал свои знания новым поколениям скульпторов, пишет пресс-служба горсовета. 

В мероприятии приняли участие родные художника, его коллеги, ученики.

«Сегодня мы открываем доску выдающемуся харьковчанину, человеку, которого я очень ценил и уважал, — сказал мэр Игорь Терехов. — С Сейфаддином мы пережили очень многое. Многочисленные работы, которые украшают наш город, — это его заслуга. «Скрипач на крыше», памятники Бекетову, Мечникову, композиции на площади Архитекторов — это настоящие жемчужины Харькова. Открывая эту доску, мы чтим память великого человека. Да, он родился в Азербайджане, но был настоящим харьковчанином. Он здесь жил, творил, воспитывал новые поколения художников. Сегодня здесь много его учеников — уже взрослых, самостоятельных скульпторов. И память о Сейфаддине Гурбанове всегда будет в наших сердцах».

Мемориальная доска скульптору Сейфаддину Гурбанову в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Мемориальная доска скульптору Сейфаддину Гурбанову в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Справка. Сейфаддин Гурбанов Али оглы родился 19 октября 1962 года в Нахичевани Азербайджанской ССР. В 1989 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт. В 2004 году Гурбанову присвоено звание заслуженного художника Украины, в 2010 году — народного художника Украины. Он является автором ряда памятников в Харькове (нобелевскому лауреату Илье Мечникову, архитектору Алексею Бекетову, «Скрипач на крыше», «Первая учительница», «Инспектор ГАИ», «Древо жизни»). Гурбанов скончался 16 ноября 2021 года на 60-м году жизни.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 19:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мемориальную доску скульптору, народному художнику Украины, заслуженному художнику Азербайджана Сейфаддину Али оглы Гурбанову открыли в Харькове.".