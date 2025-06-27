220 тысяч окон выбито в Харькове с начала войны, их нечем закрыть – Терехов

Мэр Игорь Терехов опубликовал в своем Telegram-канале заявление: «Харькову нужны окна». По его данным, с начала полномасштабного вторжения РФ в городе было выбито более 220 тысяч окон.

«71 тысяча из них – это окна в квартирах людей. Еще 35 тысяч – в подъездах. Половина всех этих разрушений – на Салтовке и в Киевском районе. И проблема не только в том, сколько их разбито. Проблема в том, что закрыть их нечем. Наших производственных мощностей не хватает даже Харькову. А есть еще вся Украина», – пишет городской голова.

Он отметил, что дыры в домах закрывают OSB-плитами. Иногда – по пять, десять раз в одном и том же месте. Ведь, отмечает Терехов, ракеты и дроны бьют по несколько раз в одно место.

«А зима уже на горизонте. И зима не прощает. Мы не сидим сложа руки. Открываем мобильные ЦПАУ там, где были удары. Помогаем людям оформить восстанавливаться быстрее. Привлекаем международную помощь. Благодаря нашим партнерам уже установлено 12 тысяч окон. Еще 3 тысячи – в процессе. Программа «єВідновлення» поддержала более 13 тысяч семей. Но этого мало. Поэтому сегодня говорю всем, кто может слышать и действовать. Харькову нужны окна. Потому что окна – это не только о тепле. Это о жизни. О детях, которые должны засыпать в безопасности, а не по OSB-плитам», — подчеркнул Терехов.

Он обратился ко всем, кто может изменить ситуацию: правительствам стран и городов-партнеров, международным организациям, благотворительным фондам и представителям бизнеса.

«Объединим усилия, чтобы все дети, все семьи в Харькове встретили зиму в тепле и безопасности!», — подытожил Терехов.