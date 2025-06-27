220 тисяч вікон вибито в Харкові з початку війни, їх нічим закрити – Терехов

Мер Ігор Терехов опублікував у своєму телеграм-каналі заяву: «Харкову потрібні вікна». За його даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ у місті було вибито понад 220 тисяч вікон.

«71 тисяча з них – це вікна у квартирах людей. Ще 35 тисяч – у під’їздах. Половина всіх цих руйнувань – на Салтівці та в Київському районі. І проблема не лише в тому, скільки їх розбито. Проблема в тому, що закрити їх нічим. Наших виробничих потужностей не вистачає навіть для Харкова. А є ще вся Україна», – пише міський голова.

Він зазначив, що діри в будинках закривають OSB-плитами. Іноді – по п’ять, десять разів в одному й тому ж місці. Адже, зазначає Терехов, ракети та дрони б’ють по декілька разів в одне місце.

«А зима вже на горизонті. І зима не пробачає. Ми не сидимо склавши руки. Відкриваємо мобільні ЦНАПи там, де були удари. Допомагаємо людям оформити відновлення швидше. Залучаємо міжнародну допомогу. Завдяки нашим партнерам уже встановлено 12 тисяч вікон. Ще 3 тисячі – в процесі. Програма «єВідновлення» підтримала понад 13 тисяч родин. Але цього мало. Тому сьогодні говорю всім, хто може чути і діяти. Харкову потрібні вікна. Бо вікна – це не тільки про тепло. Це про життя. Про дітей, які мають засинати в безпеці, а не за OSB-плитами», – підкреслив Терехов.

Тож він звернувся до всіх, хто може змінити ситуацію: урядів країн і міст-партнерів, міжнародних організацій, благодійних фондів і представників бізнесу.

«Об’єднаймо зусилля, щоб усі діти, усі сім’ї в Харкові зустріли зиму в теплі та безпеці!», – підсумував Терехов.