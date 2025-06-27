Наступають активно на Харківщині – Жорін заявив про погану ситуацію на фронті
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що літо та осінь стануть важкими в Україні. Він коротко повідомив про ситуації на різних ділянках фронту.
«Поки наші закордонні партнери роблять вигляд, що якось впливають на війну, на фронті у нас складається дуже погана ситуація. На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області – то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст», – написав Жорін.
Він зазначив: окупанти наразі вкладають великі сили, щоб наносити максимальних руйнувань. Це, вважає Жорін, роблять для того, щоб переконати всіх «у своєму повному домінуванні на полі бою».
«Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього. Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає», – підкреслив Жорін.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Максим Жорин, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 12:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що літо та осінь стануть важкими в Україні. Він коротко повідомив про ситуації на різних ділянках фронту.".