Наступають активно на Харківщині – Жорін заявив про погану ситуацію на фронті

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що літо та осінь стануть важкими в Україні. Він коротко повідомив про ситуації на різних ділянках фронту.

«Поки наші закордонні партнери роблять вигляд, що якось впливають на війну, на фронті у нас складається дуже погана ситуація. На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області – то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст», – написав Жорін.

Він зазначив: окупанти наразі вкладають великі сили, щоб наносити максимальних руйнувань. Це, вважає Жорін, роблять для того, щоб переконати всіх «у своєму повному домінуванні на полі бою».

«Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього. Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає», – підкреслив Жорін.