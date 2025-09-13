Шалені втрати лише тимчасово призупинили ЗС РФ – Жорін

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін в інтерв’ю інформагентству міноборони “АрміяInform” зазначив, що не поділяє радості з приводу того, що “російський наступ провалився”.

“Я бачив дуже багато радісних новин про те, що російський наступ провалився, що вони нічого не досягли. Але я не зовсім так на цю історію дивлюсь. Я вважаю, що вони не досягли того обсягу успіху, на який розраховували. Безумовно й абсолютно очевидно, що вони зазнали вчергове просто божевільних втрат. Зниження темпів і динаміки зараз пов’язано з тим, що вони ці втрати не в змозі ігнорувати. Тому їм треба поповнення, заміна підрозділів і ротація. Але не можна ігнорувати той факт, що певні успіхи вони мали. І абсолютно всі фактори кажуть про те, що зупинятись вони не збираються. Тобто навіть ті втрати, яких вони зазнали, лише тимчасово їх призупинили, сповільнили, але вони абсолютно чітко ставлять собі завдання просуватися далі. Насамперед це стосується Донецького напрямку, виходу на річку Оскіл і, за можливості, просування на Запорізькому напрямку”, — поділився думкою Жорін.

Третій армійський корпус тримає оборону, у тому числі на території Харківської області – на Борівському напрямку. А також – на Донбасі. Оцінюючи ситуацію на фронті, Жорін назвав її “м’яко кажучи, складною”. Проте її вдається стабілізувати.

“Щобільше, нам вдаються невеликі наступальні дії з нашої сторони на тактичному рівні. Тобто покращення тактичного положення, просування вперед, там, де це можливо, і там, де це доцільно. Нещодавно ви могли бачити в новинах інформацію про визволені населені пункти. Це було реалізовано саме силами Третього армійського корпусу”, – зазначив він.