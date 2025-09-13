Безумные потери только временно приостановили ВС РФ — Жорин

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин в интервью информагентства минобороны «АрмияInform» отметил, что не разделяет радости по поводу того, что «российское наступление провалилось».

«Я видел очень много радостных новостей о том, что российское наступление провалилось, что они ничего не добились. Но я не совсем так смотрю на эту историю. Я считаю, что они не добились того объема успеха, на который рассчитывали. Безусловно и совершенно очевидно, что они понесли в очередной раз просто безумные потери. Снижение темпов и динамики сейчас связано с тем, что они не могут игнорировать эти потери. Поэтому им нужно пополнение, замена подразделений и ротация. Но нельзя игнорировать тот факт, что определенные успехи они имели. И все факторы говорят о том, что останавливаться они не собираются. То есть даже те потери, которые они понесли, лишь временно их приостановили, замедлили, но они совершенно четко ставят перед собой задачу продвигаться дальше. Прежде всего, это касается Донецкого направления, выхода на реку Оскол и, по возможности, продвижения на Запорожском направлении», — поделился мнением Жорин.

Третий армейский корпус держит оборону, в том числе на территории Харьковской области — на Боровском направлении. А также — на Донбассе. Оценивая ситуацию на фронте, Жорин назвал ее «мягко говоря, сложной». Тем не менее ее удается стабилизировать.

«Более того, нам удаются небольшие наступательные действия с нашей стороны на тактическом уровне. То есть улучшение тактического положения, продвижение вперед, где это возможно, и там, где это целесообразно. Недавно вы могли видеть в новостях информацию об освобожденных населенных пунктах. Это было реализовано именно силами Третьего армейского корпуса», — отметил подполковник.