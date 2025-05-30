Антидроновые сетки на Харьковщине только там, где позаботились военные — Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью МГ «Объектив» рассказал: считает, что уже сейчас ОВА вместе с военными должны обустроить логистические пути в Харьковской области на случай активных боевых действий.

Еще есть время создать отдельные логистические пути для военных

— Многие дороги сейчас на Харьковщине прикрыты антидроновыми сетками?

– К сожалению, нет. Пожалуй, корректно будет сказать, что в этом вопросе мы почти не двинулись в этих регионах. Если мы говорим о приграничной территории Харьковской и Сумской области, то, к сожалению, там пока этому внимание почти не уделили. Если мы говорим о линии фронта Луганской и Харьковской области, это Купянское направление, то сетки есть исключительно на тех участках, где непосредственно стоящие там подразделения об этом позаботились, нашли самостоятельно инженерные подразделения, смонтировали их и установили.

За пределами подразделений больше этого нигде нет, хотя на сегодня глубина работы FPV-дрона уже достигает 40 км. То есть это глубже, чем расположение стоящей на обороне бригады. И это уже ответственность больших группировок, таких как ОСУВ, ОТУВ и военных администраций. Но из того, что я видел, антидроновые сетки есть только в зонах ответственности бригад и тех, которые этим занимались.

— Поскольку FPV-дрон уже долетел до Харькова, возможно, пора кольцевую дорогу прикрывать антидроновыми сетками?

– На самом деле, с военной точки зрения, не обязательно пользоваться гражданскими средствами и направлениями логистики. Пока есть время и уже есть необходимость, военные администрации вместе с военными должны обустроить свои логистические пути, чтобы не создавать общих дорог с гражданским транспортом на случай активных боевых действий. То, что было, например, в начале войны, пробки, заторы, и чтобы военный и гражданский транспорт не пересекался. Сейчас есть время, чтобы создать эти логистические пути, и их обязательно нужно перекрыть. В таком случае, если они есть, уже нет такой необходимости закрывать основную трассу сетками.

Вырытые в прошлом году фортификации выглядят как памятник Второй мировой войне

— Раз уж мы затрагиваем подготовку к вероятному наступлению, потому что россияне не оставляли своих попыток, в каком состоянии сейчас фортификации на Харьковщине? Потому что в прошлом году начальник ХОВА Олег Синегубов публично отчитывался президенту Зеленскому, были красивые фотографии, а во время российского прорыва мы увидели, что фортификаций фактически нет. Может ли быть повтор этой ситуации с фортификационными сооружениями уже в этом году, вроде «Опоздали 2-0»?

– Здесь тоже вопрос нужно разделить, потому что есть инженерно-фортификационные сооружения линии боевого столкновения, и за них несут ответственность, по существу, подразделения. И в большинстве своем они все же современные, построенные с учетом технологий и современных средств ведения боя, позиций, маскировки, и так далее. Если говорить о вырытых линиях, которые копали еще в прошлом году, откровенно говоря, это выглядит как памятник Второй мировой войне. Потому что мало что по этому отвечает современным угрозам на линии фронта. Потому что обычные траншеи с бойницами, бетонные эти укрытия для современной войны – это уже не работает. Поэтому это больше похоже на музей Второй мировой войны. Сегодня война несколько иная, угрозы другие, поэтому и, соответственно, инженерно-фортификационные сооружения тоже должны быть построены с требованиями современности и учетом имеющихся технологических шагов.

— Так готовы эти фортификации, которые построили ОВА, к новой дроновой войне?

– Я думаю, если уж так произойдет, что условно бои будут проходить в районе этой линии, то, скорее всего, подразделения будут создавать свои собственные линии обороны со своими собственными инженерными сооружениями.

— То есть опять все ложится на плечи военных, а военная администрация снова отчиталась, что она закопала куда-то кучу миллионов.

— Где-то пока это выглядит.

Боровая является болезненной целью россиян уже долгое время

— У вас есть какой-то прогноз по поводу летнего наступления россиян? Куда, по вашему мнению, они попрут летом? В сторону Боровой или в сторону Лимана?

— Боровая для них такая недостижимая, болезненная цель уже довольно долгое время. Для них это оперативный уровень цели, даже не тактический. Они должны были выйти полностью на линию реки Оскол, то есть получить полный контроль над Боровой еще в начале прошлого года. Но они уже поменяли несколько подразделений, «стерли» их, а цели своей так и не достигли. В любом случае, для дальнейшего продвижения это реализовать необходимо, поэтому понятно, что это будет одно из основных направлений, где точно не будет спокойно.

Учитывая сейчас политические условия и составляющие, скорее всего, будет непросто и на границах Харьковской и Сумской области.

При этом сейчас ресурсов, сил и средств у россиян хватает, чтобы еще держать динамику у Константиновки и Покровска.