Если будет перемирие, работать нужно будет еще больше — Жорин подытожил 2025-й
Подытоживая 2025-й, этот год довольно существенно изменил ситуацию на поле боя. Самая сложная, по моему мнению, история – появление в масштабе оптоволокна. Пока однозначно эффективных решений по противодействию таким дронам нет. Кардинально поменялась тактика противника. Речь идет об инфильтрации вражеских групп, которые проникают в тыл, даже не вступая в контакт с передней линией наших сил. Далее враг скапливается, прорезает логистику, разрушает систему обороны и т.д. В комплексе с огромным количеством дронов это создает очень сложную ситуацию для украинской армии… Следующий год, очевидно, будет не легче. Нам придется адаптироваться к постоянным изменениям и совершенствоваться, иначе у нас нет никаких шансов. А если будет перемирие (на которое я бы не надеялся) – работать нужно будет еще больше!
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Если будет перемирие, работать нужно будет еще больше — Жорин подытожил 2025-й», то посмотрите больше в разделе Сказано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 11:07;