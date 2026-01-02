Если будет перемирие, работать нужно будет еще больше — Жорин подытожил 2025-й

Подытоживая 2025-й, этот год довольно существенно изменил ситуацию на поле боя. Самая сложная, по моему мнению, история – появление в масштабе оптоволокна. Пока однозначно эффективных решений по противодействию таким дронам нет. Кардинально поменялась тактика противника. Речь идет об инфильтрации вражеских групп, которые проникают в тыл, даже не вступая в контакт с передней линией наших сил. Далее враг скапливается, прорезает логистику, разрушает систему обороны и т.д. В комплексе с огромным количеством дронов это создает очень сложную ситуацию для украинской армии… Следующий год, очевидно, будет не легче. Нам придется адаптироваться к постоянным изменениям и совершенствоваться, иначе у нас нет никаких шансов. А если будет перемирие (на которое я бы не надеялся) – работать нужно будет еще больше!