Якщо буде перемир’я, працювати треба буде ще більше — Жорін підсумував 2025-й

Підсумовуючи 2025-й, цей рік досить суттєво змінив ситуацію на полі бою. Найскладніша, на мою думку, історія – поява в масштабі оптоволокна. Поки однозначно ефективних рішень щодо протидії таким дронам немає. Кардинально змінилась тактика противника. Мова йде про інфільтрацію ворожих груп, які проникають в тил, навіть не вступаючи в контакт з передньою лінією наших сил. Далі ворог накопичується, прорізає логістику, руйнує систему оборони тощо. У комплексі з величезною кількістю дронів це створює дуже складну ситуацію для української армії… Наступний рік очевидно, буде не легше. Нам доведеться адаптуватись до постійних змін і вдосконалюватись, інакше ми не матимемо жодних шансів. А якщо буде перемирʼя (на яке я б не сподівався) – працювати треба буде ще більше!