«Забудь, що таке знімати»: агресивний чоловік вдарив жінку в Харкові (відео)

На Олексіївці чоловік ударив жінку та вибив із її рук смартфон. Цьому передував конфлікт, який, як стверджується, виник через жорстоке поводження чоловіка зі своїм собакою.

Частину конфлікту зняли та поширили у телеграм-каналах. Причина на відео не потрапила. Як стверджувалося в публікаціях, чоловік нібито бив свого спанієля ногами просто на вулиці, через що йому зробили зауваження небайдужі люди, які вигулювали собак поблизу.

Подальший розвиток конфлікту та агресивна поведінка чоловіка на відео потрапили. Він висловлювався на адресу жінок нецензурною лайкою, підійшов до однієї з них і зі словами: «Забудь, що таке знімати» вибив смартфон і вдарив.

Увага! На відео є кадри жорстокості та нормативна лексика. 18+

У ГУ Нацполіції в Харківській області прокоментували, що встановлюють обставини цієї події, що сталася 18 травня біля однієї зі шкіл у Шевченківському районі.

“За попередньою інформацією, жінка зробила чоловіку зауваження щодо неналежного поводження з собакою, після чого між ними виникла словесна суперечка. У ході конфлікту чоловік завдав заявниці тілесних ушкоджень та пошкодив її мобільний телефон”, – підтверджують правоохоронці.

Поліцейські зібрали первинні матеріали та встановили очевидців. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події відповідно до чинного законодавства.