«Росія докладає мінімум зусиль»: харків’янин виправдовував дії РФ

60-річний мешканець Харкова на власному каналі у YouTube систематично поширював відеоролики, де виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України.

В одному з поширених чоловіком відео принижується ЗСУ та зазначається, що «Росія хоче захопити Україну, докладаючи мінімум зусиль», повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«В іншому відеоролику, що поширив харків’янин, «виступає» російський військовий, який окреслює загарбницькі дії Росії в контексті історичної ретроспективи. Він стверджує, що не розділяє західних цінностей, бо в нього інші інтереси й попереджає, що воювати він вміє», – додали у прокуратурі.

Наразі злочинцю повідомили про підозру в поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436 ККУ).