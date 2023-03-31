«Росія докладає мінімум зусиль»: харків’янин виправдовував дії РФ
60-річний мешканець Харкова на власному каналі у YouTube систематично поширював відеоролики, де виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України.
В одному з поширених чоловіком відео принижується ЗСУ та зазначається, що «Росія хоче захопити Україну, докладаючи мінімум зусиль», повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
«В іншому відеоролику, що поширив харків’янин, «виступає» російський військовий, який окреслює загарбницькі дії Росії в контексті історичної ретроспективи. Він стверджує, що не розділяє західних цінностей, бо в нього інші інтереси й попереджає, що воювати він вміє», – додали у прокуратурі.
Наразі злочинцю повідомили про підозру в поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436 ККУ).
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Ви читали новину: ««Росія докладає мінімум зусиль»: харків’янин виправдовував дії РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 14:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річний мешканець Харкова на власному каналі у YouTube систематично поширював відеоролики, де виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України.".