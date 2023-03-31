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«Росія докладає мінімум зусиль»: харків’янин виправдовував дії РФ

Суспільство 14:05   31.03.2023
Вікторія Яковенко
«Росія докладає мінімум зусиль»: харків’янин виправдовував дії РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

60-річний мешканець Харкова на власному каналі у YouTube систематично поширював відеоролики, де виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України.

В одному з поширених чоловіком відео принижується ЗСУ та зазначається, що «Росія хоче захопити Україну, докладаючи мінімум зусиль», повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«В іншому відеоролику, що поширив харків’янин, «виступає» російський військовий, який окреслює загарбницькі дії Росії в контексті історичної ретроспективи. Він стверджує, що не розділяє західних цінностей, бо в нього інші інтереси й попереджає, що воювати він вміє», – додали у прокуратурі.

Наразі злочинцю повідомили про підозру в поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436 ККУ).

колаборант
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 14:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річний мешканець Харкова на власному каналі у YouTube систематично поширював відеоролики, де виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України.".