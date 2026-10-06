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Світлофори вимкнули у місті під Харковом: подробиці

Суспільство 21:35   06.10.2026
Оксана Якушко
Світлофори вимкнули у місті під Харковом: подробиці

У Дергачах призупинили роботу світлофорів через високу активність російських дронів, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

«У зв’язку з високою активністю ворожих FPV-дронів та з метою безпеки водіїв і пішоходів у місті Дергачі тимчасово призупинено роботу світлофорів. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними на дорогах. Про відновлення штатного режиму роботи світлофорів буде повідомлено додатково після стабілізації безпекової ситуації», – заявив Задоренко.

Він також нагадав водіям, щоб були особливо уважними під час проїзду перехресть.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 21:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачах призупинили роботу світлофорів через високу активність російських дронів, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.".