Харків’яни просять Терехова встановити світлофори зі штучним інтелектом
Нестандартно вирішити проблеми міських світлофорів пропонують харків’яни. Відповідна петиція з’явилася на сайті мерії.
Зокрема, її автор Олег пропонує створити світлофори зі штучним інтелектом.
«Часто доводиться стояти на світлофорі, коли нікуди ніхто не їде. Втрачається час даремно. Світлофори не враховують ситуацію на конкретному перехресті. Було б добре, якби світлофори за допомогою датчиків визначали завантаженість дороги, і визначали для якої дороги показувати червоне світло, для якої зелене, а може і взагалі відключити світлофор», – зазначає автор.
Щоб керівництво міста розглянуло це звернення, петиція має набрати 5000 голосів за 90 днів. Її створили 31 серпня, наразі там шість підписів.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорога, новини Харкова, петиція, светофоры;
Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 14:17;
