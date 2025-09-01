Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом

Нестандартно решить проблемы городских светофоров предлагают харьковчане. Соответствущая петиция появилась на сайте мэрии.

В частности, ее автор Олег предлагает создать светофоры с искусственным интеллектом.

«Часто приходится стоять на светофоре, когда никуда никто не едет. Уходит время зря. Светофоры не учитывают ситуацию на конкретном перекрестке. Было бы хорошо, если бы светофоры с помощью датчиков определяли загруженность дороги, и определяли для какой дороги показывать красный свет, для какой зеленый, а может вообще отключить светофор», — отмечает автор.

Чтобы руководство города рассмотрело это обращение, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней. Ее создали 31 августа, сейчас там шесть подписей.

Читайте также: Опасная погода надвигается на Харьков и область