Live
  • Пн 01.09.2025
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.2

Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом

Общество 14:17   01.09.2025
Виктория Яковенко
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом Фото: creativecommons.org

Нестандартно решить проблемы городских светофоров предлагают харьковчане. Соответствущая петиция появилась на сайте мэрии.

В частности, ее автор Олег предлагает создать светофоры с искусственным интеллектом.

«Часто приходится стоять на светофоре, когда никуда никто не едет. Уходит время зря. Светофоры не учитывают ситуацию на конкретном перекрестке. Было бы хорошо, если бы светофоры с помощью датчиков определяли загруженность дороги, и определяли для какой дороги показывать красный свет, для какой зеленый, а может вообще отключить светофор», — отмечает автор.

Чтобы руководство города рассмотрело это обращение, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней. Ее создали 31 августа, сейчас там шесть подписей.

Читайте также: Опасная погода надвигается на Харьков и область

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
01.09.2025, 14:22
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
01.09.2025, 07:07
Опасная погода надвигается на Харьков и область
Опасная погода надвигается на Харьков и область
01.09.2025, 13:23
«Судьба Купянска». Что изменилось за последние дни, проанализировал Машовец
«Судьба Купянска». Что изменилось за последние дни, проанализировал Машовец
01.09.2025, 12:57
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
01.09.2025, 09:21
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
01.09.2025, 14:17

Новости по теме:

11:42
До конца сентября в Харькове перекроют дорогу – как прокладывать маршрут
16:50
На Харьковщине в четверг перекроют трассу: где и как объехать (схема)
14:40
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
10:55
Сегодня будет перекрыт Клочковский спуск, а трамваи в Харькове изменят маршрут
10:10
На четыре дня в Харькове перекроют Клочковский спуск – как объезжать

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нестандартно решить проблемы городских светофоров предлагают харьковчане. Соответствущая петиция появилась на сайте мэрии.".