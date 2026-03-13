Подтопило переправу: закрыли движение по трассе на Харьковщине (видео)

Репортаж 17:15   13.03.2026
Оксана Горун
Иллюстрация создана ИИ

Часть трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский перекрыта из-за природного катаклизма. Речь идет не о дороге из Харькова в Киев, а об участке в Изюме.

О временном закрытии движения на участке дороги государственного значения предупредила 13 марта Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«13 марта 2026 года с 15:15 движение всех транспортных средств временно приостановлено на км 626+260 (в пределах г. Изюм — Ред.) из-за подтопления временной переправы с деревянным настилом. Такое решение принято из соображений безопасности», — сообщили в Facebook Службы восстановления.

Закрытый участок можно объехать по временой схеме. Соответствующие знаки уже установили.

Маршруты разные для грузового и легкового транспорта:

  • Для грузового транспорта (свыше 3,5 т): Харьков – Мерефа – Златополь – Лозовая – Близнюки – Барвенково – Изюм.
  • Для легкового: Харьков — Чугуев — Волохов Яр — Балаклея — Грушеваха — Изюм.

О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Читайте также: В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы: где идут работы (фото)

Напомним, в связи с подтоплениями из-за активного таяния снега и значительных осадков 27 февраля собирался Совет обороны Харьковщины. По озвученным там данным  в регионе зафиксировали случаи подтоплений 393 домовладений в 17 громадах. В то же время в сводках в начале марта ГСЧС продолжала информировать о все новых выездах для помощи населению в подтопленных домовладениях.

Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса
13.03.2026, 14:17
13.03.2026, 14:17
Новости Харькова — главное 13 марта: трагедия на льду, "прилет" возле автобуса
13.03.2026, 17:38
13.03.2026, 17:38
«Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие
13.03.2026, 12:54
13.03.2026, 12:54
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
13.03.2026, 10:17
Спас детей на озере в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой
13.03.2026, 16:50
13.03.2026, 16:50
На севере Харьковщины враг не атаковал — Генштаб в сводке на 16:00 13 марта
13.03.2026, 17:33

Новости по теме:

12.03.2026
Что происходит на трассе «Харьков-Золочев»? Коваленко отреагировал на панику
12.01.2026
«Скорая» на Харьковщине застряла на скользкой дороге: помогли копы
22.12.2025
Удар ракеты по трассе около Золочева: дорожники ликвидировали разрушения
19.11.2025
В центре Харькова перекрыли дороги: что произошло в городе
26.09.2025
Рекорд с начала войны: где на Харьковщине отремонтируют дорогу за 38 млн


Если вам интересна новость: «Подтопило переправу: закрыли движение по трассе на Харьковщине (видео)», то посмотрите больше в разделе Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
