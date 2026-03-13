Подтопило переправу: закрыли движение по трассе на Харьковщине (видео)

Часть трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский перекрыта из-за природного катаклизма. Речь идет не о дороге из Харькова в Киев, а об участке в Изюме.

О временном закрытии движения на участке дороги государственного значения предупредила 13 марта Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«13 марта 2026 года с 15:15 движение всех транспортных средств временно приостановлено на км 626+260 (в пределах г. Изюм — Ред.) из-за подтопления временной переправы с деревянным настилом. Такое решение принято из соображений безопасности», — сообщили в Facebook Службы восстановления.

Закрытый участок можно объехать по временой схеме. Соответствующие знаки уже установили.

Маршруты разные для грузового и легкового транспорта:

Для грузового транспорта (свыше 3,5 т): Харьков – Мерефа – Златополь – Лозовая – Близнюки – Барвенково – Изюм.

Для легкового: Харьков — Чугуев — Волохов Яр — Балаклея — Грушеваха — Изюм.

О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в связи с подтоплениями из-за активного таяния снега и значительных осадков 27 февраля собирался Совет обороны Харьковщины. По озвученным там данным в регионе зафиксировали случаи подтоплений 393 домовладений в 17 громадах. В то же время в сводках в начале марта ГСЧС продолжала информировать о все новых выездах для помощи населению в подтопленных домовладениях.