Підтопило переправу: закрили рух трасою на Харківщині (відео)

Частину траси М-03 Київ – Харків – Довжанський перекрили через природний катаклізм. Йдеться не про дорогу з Харкова до Києва, а про ділянку в Ізюмі.

Про тимчасове закриття руху на ділянці дороги державного значення попередила 13 березня Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

“13 березня 2026 року з 15:15 рух усіх транспортних засобів тимчасово призупинено на км 626+260 (у межах м. Ізюм – Ред.) через підтоплення тимчасової переправи з дерев’яним настилом. Таке рішення ухвалено з міркувань безпеки та для недопущення надзвичайних ситуацій”, – повідомили у фейсбуці Служби відновлення.

Закриту ділянку можна об’їхати за тимчасовою схемою. Відповідні знаки вже встановили.

Маршрути різні для вантажного та легкового транспорту:

Для вантажного транспорту (понад 3,5 т): Харків – Мерефа – Златопіль – Лозова – Близнюки – Барвінкове – Ізюм.

Для легкового: Харків – Чугуїв – Волохів Яр – Балаклія – Грушуваха – Ізюм.

Про поновлення руху обіцяють інформувати додатково.

Нагадаємо, у зв’язку з підтопленнями через активне танення снігу та значні опади 27 лютого збиралася Рада оборони Харківщини. За озвученими там даними, в регіоні зафіксували випадки підтоплень 393 домоволодінь у 17 громадах. Водночас у зведеннях на початку березня ДСНС продовжувала інформувати про нові виїзди для допомоги населенню в підтоплених домоволодіннях.