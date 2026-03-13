Підтопило переправу: закрили рух трасою на Харківщині (відео)
Частину траси М-03 Київ – Харків – Довжанський перекрили через природний катаклізм. Йдеться не про дорогу з Харкова до Києва, а про ділянку в Ізюмі.
Про тимчасове закриття руху на ділянці дороги державного значення попередила 13 березня Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
“13 березня 2026 року з 15:15 рух усіх транспортних засобів тимчасово призупинено на км 626+260 (у межах м. Ізюм – Ред.) через підтоплення тимчасової переправи з дерев’яним настилом. Таке рішення ухвалено з міркувань безпеки та для недопущення надзвичайних ситуацій”, – повідомили у фейсбуці Служби відновлення.
Закриту ділянку можна об’їхати за тимчасовою схемою. Відповідні знаки вже встановили.
Маршрути різні для вантажного та легкового транспорту:
- Для вантажного транспорту (понад 3,5 т): Харків – Мерефа – Златопіль – Лозова – Близнюки – Барвінкове – Ізюм.
- Для легкового: Харків – Чугуїв – Волохів Яр – Балаклія – Грушуваха – Ізюм.
Про поновлення руху обіцяють інформувати додатково.
Нагадаємо, у зв’язку з підтопленнями через активне танення снігу та значні опади 27 лютого збиралася Рада оборони Харківщини. За озвученими там даними, в регіоні зафіксували випадки підтоплень 393 домоволодінь у 17 громадах. Водночас у зведеннях на початку березня ДСНС продовжувала інформувати про нові виїзди для допомоги населенню в підтоплених домоволодіннях.
Категорії: Репортаж, Транспорт, Харків; Теги: Ізюм, дорога, м-03, новини Харкова, переправа, Служба відновлення та розвитку інфраструктури;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 17:15;