Заморозки вночі. Прогноз погоди на 28 квітня у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 28 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, вдень можливий невеликий дощ 🌧. Загалом прогнозують хмарну погоду з проясненнями 🌥.
Вітер очікують західний, 7 – 12 м/с, місцями можливі пориви 💨 до 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі знизиться, прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°, вдень коливатиметься від 8 до 13° тепла.
У Харкові вночі не прогнозують опадів, натомість вдень очікують невеликий дощ 🌧.
Вітер буде західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡знизиться, очікують вночі заморозки ❄️ 0 – 2°, вдень повітря прогріється до 9 – 11° тепла.
Читайте також: У Харкові знову йде сніг. Чи буде тепло в травні – попередній прогноз
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Заморозки вночі. Прогноз погоди на 28 квітня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 19:58;