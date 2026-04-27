Заморозки вночі. Прогноз погоди на 28 квітня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 28 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, вдень можливий невеликий дощ 🌧. Загалом прогнозують хмарну погоду з проясненнями 🌥.

Вітер очікують західний, 7 – 12 м/с, місцями можливі пориви 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі знизиться, прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°, вдень коливатиметься від 8 до 13° тепла.

У Харкові вночі не прогнозують опадів, натомість вдень очікують невеликий дощ 🌧.

Вітер буде західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡знизиться, очікують вночі заморозки ❄️ 0 – 2°, вдень повітря прогріється до 9 – 11° тепла.