Заморозки вночі. Прогноз погоди на 28 квітня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 28 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, вдень можливий невеликий дощ 🌧. Загалом прогнозують хмарну погоду з проясненнями 🌥.

Вітер очікують західний, 7 – 12 м/с, місцями можливі пориви 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі знизиться, прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°, вдень коливатиметься від 8 до 13° тепла.

 

У Харкові вночі не прогнозують опадів, натомість вдень очікують невеликий дощ 🌧.

Вітер буде західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡знизиться, очікують вночі заморозки ❄️ 0 – 2°, вдень повітря прогріється до  9 – 11° тепла.

Читайте також: У Харкові знову йде сніг. Чи буде тепло в травні – попередній прогноз

Заморозки вночі. Прогноз погоди на 28 квітня у Харкові й області
Заморозки вночі. Прогноз погоди на 28 квітня у Харкові й області
27.04.2026, 19:58
Вандал пошкодив могилу захисника України – поліція шукає зловмисника
Вандал пошкодив могилу захисника України – поліція шукає зловмисника
27.04.2026, 18:41
Біля Куп’янська росіяни поновили штурми 27 квітня – Генштаб ЗСУ
Біля Куп’янська росіяни поновили штурми 27 квітня – Генштаб ЗСУ
27.04.2026, 19:09
Чемпіоном Європи з шахів став 17-річний Роман Дегтярьов з Харкова
Чемпіоном Європи з шахів став 17-річний Роман Дегтярьов з Харкова
27.04.2026, 17:56
Підпільний цех «накрили» у Харкові: що там виготовляли (фото, відео)
Підпільний цех «накрили» у Харкові: що там виготовляли (фото, відео)
27.04.2026, 16:13
DeepState знову повідомляє про просування РФ на Харківщині
DeepState знову повідомляє про просування РФ на Харківщині
27.04.2026, 14:41

Новини за темою:

19.04.2026
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 20 квітня у Харкові й області
17.04.2026
Дощ, туман, вдень +15. Прогноз погоди на 18 квітня у Харкові й області
16.04.2026
Вдень +20. Прогноз погоди на 17 квітня у Харкові й області
15.04.2026
Туман і заморозки. Прогноз погоди на 16 квітня у Харкові й області
14.04.2026
Дощі та сильний вітер. Прогноз погоди на 15 квітня у Харкові й області


