Вандал пошкодив могилу захисника України – поліція шукає зловмисника

Правоохоронці встановлюють обставини, за яких невідомий вандал спаплюжив місце поховання військовослужбовця у Харківській області, повідомляє Нацполіція.

Про акт вандалізму на могилі повідомили 21 лютого батьки загиблого захисника України.

Інцидент стався на цвинтарі села Шелудьківка: невідомий систематично глумився над могилою протягом лютого, розповіли батьки загиблого воїна. Правоохоронці задокументували факт ушкодження місця поховання.

За цим фактом слідчі порушили кримінальну справу за статтею наруги над могилою.

Наразі триває слідство. Поліціянти встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до правопорушення.