Вандал пошкодив могилу захисника України – поліція шукає зловмисника
Правоохоронці встановлюють обставини, за яких невідомий вандал спаплюжив місце поховання військовослужбовця у Харківській області, повідомляє Нацполіція.
Про акт вандалізму на могилі повідомили 21 лютого батьки загиблого захисника України.
Інцидент стався на цвинтарі села Шелудьківка: невідомий систематично глумився над могилою протягом лютого, розповіли батьки загиблого воїна. Правоохоронці задокументували факт ушкодження місця поховання.
За цим фактом слідчі порушили кримінальну справу за статтею наруги над могилою.
Наразі триває слідство. Поліціянти встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до правопорушення.
Читайте також: У Харкові знову йде сніг. Чи буде тепло в травні – попередній прогноз
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вандализм, могила, Нацполіція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вандал пошкодив могилу захисника України – поліція шукає зловмисника», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 18:41;