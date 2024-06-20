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Могилу харків’янина «Джуса» невідома жінка потрощила у Києві (відео, фото)

Події 12:35   20.06.2024
Оксана Якушко
Могилу харків’янина «Джуса» невідома жінка потрощила у Києві (відео, фото)

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом наруги над могилами захисників України – Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», Андрія Пильщикова «Джуса», Павла Петриченка, повідомив Офіс генерального прокурора. 

20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України.

На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечений державний прапор України.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 12:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розпочали розслідування за фактом наруги над могилами захисників України – Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», Андрія Пильщикова «Джуса», Павла Петриченка, повідомив Офіс генерального прокурора. ".