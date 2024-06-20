Могилу харків’янина «Джуса» невідома жінка потрощила у Києві (відео, фото)

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом наруги над могилами захисників України – Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», Андрія Пильщикова «Джуса», Павла Петриченка, повідомив Офіс генерального прокурора.

20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України.

На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечений державний прапор України.