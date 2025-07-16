У ДБР прокоментували обшук у харківській квартирі “Джуса”: там мешкав Шабунін

Речниця ДБР Тетяна Сапьян підтвердила, що обшук проводили у квартирі в Харкові, котра належить матері Героя України, загиблого пілота Андрія Пільщикова (“Джуса”), повідомила “Українська правда”.

Слідчі дії у квартирі матері “Джуса” Лілії Авер’янової проводили, бо там тимчасово проживав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

“Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій. Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду“, – заявила Сапьян у коментарі ЗМІ.

Одним з таких місць, “де проживав фігурант”, і виявилася квартира Лілії Авер’янової. За інформацією ДБР, Шабунін жив там фактично до моменту, коли йому оголосили підозру.

Раніше Лілія Авер’янова у коментарі журналістам наголосила, що це квартира, де її син виріс – з народження і до моменту, коли став професійним льотчиком. “Туди треба заходити знявши капелюха”, – сказала Авер’янова в коментарі “Суспільному”.

Нагадаємо, що 11 липня ДБР повідомило про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві громадському активісту та керівнику ГО «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну. За даними слідства, він мобілізувався у 2022 році, але упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також, вважають правоохоронці, активіст під виглядом “відряджень” перебував у цивільних установах, що не належать до складу СОУ.

Андрій Пільщиков (позивний «Джус») – льотчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужність» ІІ (2023 посмертно) та III (2022) ступенів. Джус народився в Харкові у 1993 році, навчався у місцевій гімназії №116. У 2010-му вступив до НАУ «ХАІ», а у 2011-му – до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив льотчиком у 40-й бригаді тактичної авіації. З початком повномасштабної війни Джус боронив небо над Україною. Джус загинув 25 серпня минулого року – тоді під час виконання бойового завдання зіткнулися два навчально-бойові літаки Л-39. Загинули одразу три пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков. ДБР відкрило кримінальне провадження.