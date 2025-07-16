Live
  • Ср 16.07.2025
  • Харків  +30°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.8

У ДБР прокоментували обшук у харківській квартирі “Джуса”: там мешкав Шабунін

Події 17:26   16.07.2025
Оксана Горун
У ДБР прокоментували обшук у харківській квартирі “Джуса”: там мешкав Шабунін

Речниця ДБР Тетяна Сапьян підтвердила, що обшук проводили у квартирі в Харкові, котра належить матері Героя України, загиблого пілота Андрія Пільщикова (“Джуса”), повідомила “Українська правда”.

Слідчі дії у квартирі матері “Джуса” Лілії Авер’янової проводили, бо там тимчасово проживав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем  від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій. Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду“, – заявила Сапьян у коментарі ЗМІ.

Одним з таких місць, “де проживав фігурант”, і виявилася квартира Лілії Авер’янової. За інформацією ДБР, Шабунін жив там фактично до моменту, коли йому оголосили підозру.

Читайте також: “Хартія” VS мерія Харкова: що сталося з графіті на підтримку бригади

Раніше Лілія Авер’янова у коментарі журналістам наголосила, що це квартира, де її син виріс – з народження і до моменту, коли став професійним льотчиком. “Туди треба заходити знявши капелюха”, – сказала Авер’янова в коментарі “Суспільному”.

Нагадаємо, що 11 липня ДБР повідомило про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві громадському активісту та керівнику ГО «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну. За даними слідства, він мобілізувався у 2022 році, але упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також, вважають правоохоронці, активіст під виглядом “відряджень” перебував у цивільних установах, що не належать до складу СОУ.

Андрій Пільщиков (позивний «Джус») – льотчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужність» ІІ (2023 посмертно) та III (2022) ступенів. Джус народився в Харкові у 1993 році, навчався у місцевій гімназії №116. У 2010-му вступив до НАУ «ХАІ», а у 2011-му – до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив льотчиком у 40-й бригаді тактичної авіації. З початком повномасштабної війни Джус боронив небо над Україною. Джус загинув 25 серпня минулого року – тоді під час виконання бойового завдання зіткнулися два навчально-бойові літаки Л-39. Загинули одразу три пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У ДБР прокоментували обшук у харківській квартирі “Джуса”: там мешкав Шабунін
У ДБР прокоментували обшук у харківській квартирі “Джуса”: там мешкав Шабунін
16.07.2025, 17:26
“Хартія” VS мерія Харкова: що сталося з графіті на підтримку бригади
“Хартія” VS мерія Харкова: що сталося з графіті на підтримку бригади
16.07.2025, 17:00
У Харкові в квартирі загиблого пілота «Джуса» провели обшуки – ЗМІ: що відомо
У Харкові в квартирі загиблого пілота «Джуса» провели обшуки – ЗМІ: що відомо
16.07.2025, 15:05
Генштаб повідомив, де ворог намагався атакувати на Харківщині
Генштаб повідомив, де ворог намагався атакувати на Харківщині
16.07.2025, 16:44
Пріоритетні цілі РФ на Харківщині та що з антидроновими сітками – Синєгубов
Пріоритетні цілі РФ на Харківщині та що з антидроновими сітками – Синєгубов
16.07.2025, 16:21
На якому етапі відновлення багатоповерхівки в Холодногірському районі (фото)
На якому етапі відновлення багатоповерхівки в Холодногірському районі (фото)
16.07.2025, 15:41

Новини за темою:

15:05
У Харкові в квартирі загиблого пілота «Джуса» провели обшуки – ЗМІ: що відомо
15:23
Склад зброї знайшли в Харкові: чи була це підготовка до терактів – з’ясовують
12:36
Обіцяв роботу в ДБР за $20 тисяч: харків’янина судитимуть, що йому «світить»
10:50
За кордон за $50 000: мешканець Харкова шукав клієнтів-ухилянтів
16:50
ВАКС конфіскував авто та 4 млн грн у родини харківського правоохоронця

Ви читали новину: «У ДБР прокоментували обшук у харківській квартирі “Джуса”: там мешкав Шабунін»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 17:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речниця ДБР Тетяна Сапьян підтвердила, що обшук проводили у квартирі в Харкові, котра належить матері Героя України, загиблого пілота Андрія Пільщикова (“Джуса”)".