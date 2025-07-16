В ГБР прокомментировали обыск в харьковской квартире «Джуса»: там жил Шабунин

Спикер ГБР Татьяна Сапьян подтвердила, что обыск проводили в квартире в Харькове, принадлежащей матери Героя Украины, погибшего пилота Андрея Пильщикова («Джуса»), сообщила «Украинская правда».

Следственные действия в квартире матери «Джуса» Лилии Аверьяновой проводили, потому что там временно проживал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Работники ГБР расследуют уголовное производство по мошенничеству и уклонению военнослужащим от прохождения военной службы. В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий. В частности, 11 июля прошли четыре обыска в местах, где фигурант проживал или временно находился. Все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством. Это подтверждается и соответствующими решениями суда», — заявила Сапьян в комментарии СМИ.

Одним из таких мест, «где проживал фигурант», и оказалась квартира Лилии Аверьяновой. По информации ГБР, Шабунин жил там фактически до момента, когда ему предъявили подозрение. При этом спикер ГБР подчеркнула, что обыски никак не касаются матери погибшего Героя Украины. Цель следователей исключительно — получить «доказательства противоправной деятельности фигуранта».

Ранее Лилия Аверьянова в комментарии журналистам подчеркнула, что это квартира, где ее сын вырос — с рождения и до момента, когда стал профессиональным летчиком. «Туда нужно заходить сняв шляпу», — сказала Аверьянова в комментарии «Суспільному».

Напомним, что 11 июля ГБР сообщило о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве общественному активисту и руководителю ОО «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину. По данным следствия, он мобилизовался в 2022 году, но долгое время не являлся на место службы. Также, считают правоохранители, активист под видом командировок находился в гражданских учреждениях, не принадлежащих к составу СОУ.

Андрей Пильщиков (позывной «Джус») — летчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужество» II (в 2023 году посмертно) и III (в 2022 году) степеней. Джус родился в Харькове в 1993 году, учился в местной гимназии №116. В 2010-м поступил в НАУ «ХАИ», а в 2011-м — в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил летчиком в 40-й бригаде тактической авиации. С началом полномасштабной войны Джус защищал небо над Украиной. Джус погиб 25 августа прошлого года – тогда во время выполнения боевого задания столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39. Погибли сразу три пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков. ГБР открыло уголовное производство.