Активно призывал дать Украине F-16: на Житомирщине погиб пилот из Харькова
В результате авиакатастрофы на Житомирщине 25 августа погибли майор из Киевской области Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин с Полтавщины и капитан Андрей Пильщиков из Харькова.
Имена пилотов учебно-боевых самолетов L-39, которые столкнулись в небе во время выполнения боевого задания, назвали в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» ВС ВСУ.
Отмечается, что во время полномасштабной войны все трое выполняли тактические задачи на восточном и запорожском направлениях.
Капитан Андрей Пильщиков из Харькова (позывной «Juice») посвятил авиации 8 лет жизни. С началом полномасштабной войны имел более 500 часов налета.
«Пильщиков получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16», — пишут о летчике в бригаде.
Майор Вячеслав Минка с Киевщины вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Разбирался в разных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.
Майор Сергей Проказин с Полтавщины авиации посвятил 24 года жизни: от летчика — до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.
Фото: бригада тактической авиации Василькова
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 11:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате авиакатастрофы на Житомирщине 25 августа погибли майор из Киевской области Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин с Полтавщины и капитан Андрей Пильщиков из Харькова. ".