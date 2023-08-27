Активно призывал дать Украине F-16: на Житомирщине погиб пилот из Харькова

В результате авиакатастрофы на Житомирщине 25 августа погибли майор из Киевской области Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин с Полтавщины и капитан Андрей Пильщиков из Харькова.

Имена пилотов учебно-боевых самолетов L-39, которые столкнулись в небе во время выполнения боевого задания, назвали в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» ВС ВСУ.

Отмечается, что во время полномасштабной войны все трое выполняли тактические задачи на восточном и запорожском направлениях.

Капитан Андрей Пильщиков из Харькова (позывной «Juice») посвятил авиации 8 лет жизни. С началом полномасштабной войны имел более 500 часов налета.

«Пильщиков получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16», — пишут о летчике в бригаде.

Майор Вячеслав Минка с Киевщины вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Разбирался в разных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Майор Сергей Проказин с Полтавщины авиации посвятил 24 года жизни: от летчика — до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.



Фото: бригада тактической авиации Василькова