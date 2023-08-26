В Житомирской области столкнулись два самолета: погибли три пилота — ВС ВСУ

25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Все трое пилотов погибли, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной «JUICE».

В Воздушных силах отметили, что в сейчас идет расследование.