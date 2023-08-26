В Житомирской области столкнулись два самолета: погибли три пилота — ВС ВСУ
Фото: иллюстративное
25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.
Все трое пилотов погибли, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной «JUICE».
В Воздушных силах отметили, что в сейчас идет расследование.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.".