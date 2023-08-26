Live
  • Сб 26.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

В Житомирской области столкнулись два самолета: погибли три пилота — ВС ВСУ

Происшествия 16:14   26.08.2023
Виктория Яковенко
В Житомирской области столкнулись два самолета: погибли три пилота — ВС ВСУ Фото: иллюстративное

25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Все трое пилотов погибли, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной «JUICE».

В Воздушных силах отметили, что в сейчас идет расследование.

01
Фото: ГПСУ

Читайте также: Над Харьковской областью ночью сбили два «шахеда»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове и области усиливают мобилизацию, о чем ранее говорил Зеленский
В Харькове и области усиливают мобилизацию, о чем ранее говорил Зеленский
25.08.2023, 16:52
Лесбийская свадьба: военная и активистка «поженились» в Харькове (фото, видео)
Лесбийская свадьба: военная и активистка «поженились» в Харькове (фото, видео)
25.08.2023, 19:56
«Нужна живая сила» — ХОВА об усилении мобилизации на Харьковщине
«Нужна живая сила» — ХОВА об усилении мобилизации на Харьковщине
26.08.2023, 10:22
Обстрел кафе на Купянщине, где погибли люди: фото с места удара (обновлено)
Обстрел кафе на Купянщине, где погибли люди: фото с места удара (обновлено)
26.08.2023, 12:31
Где взять деньги на проекты: харьковские волонтеры «сели за парты» (сюжет)
Где взять деньги на проекты: харьковские волонтеры «сели за парты» (сюжет)
25.08.2023, 12:30
В Житомирской области столкнулись два самолета: погибли три пилота — ВС ВСУ
В Житомирской области столкнулись два самолета: погибли три пилота — ВС ВСУ
26.08.2023, 16:14

Новости по теме:

12:31
Обстрел кафе на Купянщине, где погибли люди: фото с места удара (обновлено)
10:22
«Нужна живая сила» — ХОВА об усилении мобилизации на Харьковщине
09:51
Над Харьковской областью ночью сбили два «шахеда»
09:23
ISW: ВСУ продолжают контрнаступление в районе Работино и продвинулись вперед
07:16
РФ нанесла авиаудары вблизи шести населенных пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Житомирской области столкнулись два самолета: погибли три пилота — ВС ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 16:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.".