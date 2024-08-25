Мать погибшего пилота Джуса посидела в F-16, о которых мечтал ее сын (видео)

Мать погибшего год назад пилота Андрея Пильщикова (позывной «Джус») из Харькова посидела в кабине истребителя F-16, на котором мечтал летать ее сын.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, такое обещание он дал Лилии Александровне на церемонии прощания с Андреем.

«К сожалению, Джус совсем немного не дождался своей командировки на обучение в Соединенные Штаты. И сегодня в кабине F-16-го его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли», — написал Олещук.

«Я очень счастлива, на самом деле. Вот я сюда ехала и думала, что тело может погибнуть, а душа остается с нами. И вот, я думаю, что Андрей сейчас это видит, слышит и радуется. И теперь главное, что нет дороги назад», — сказала Лилия Александровна.

Андрей Пильщиков (позывной «Джус») — летчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужество» II (в 2023 году посмертно) и III (в 2022 году) степеней. Джус родился в Харькове в 1993 году, учился в местной гимназии №116. В 2010-м поступил в НАУ «ХАИ», а в 2011-м — в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил летчиком в 40-й бригаде тактической авиации. С началом полномасштабной войны Джус защищал небо над Украиной. Участвовал в воздушной обороне Киева и других территорий в составе подразделения, которое называли «Призраки Киева». В ходе визита в Вашингтон в июне 2022 года Пильщиков встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и американскими законодателями и призывал дать Украине истребители F-16 и другое современное вооружение. С таким же месседжем он выступал в американских медиа.

25 августа 2023 года на Житомирщине произошла авиакатастрофа. Два учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в небе во время выполнения боевого задания. Погибли сразу три пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков. ГБР открыло уголовное производство.

2 апреля 2024 года в честь Пильщикова переименовали въезд Тринклера в Харькове. Теперь он носит название въезд Джуса.