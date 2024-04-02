Официально: в Харькове въезд Тринклера стал Джуса, а улица Бакулина – Енина
В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с РФ. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
🔹Улица Бакулина теперь называется улицей Евгения Енина (в честь бывшего первого заместителя министра внутренних дел Украины, погибшего в авиакатастрофе в Броварах),
🔹улица Беломорская — улицей Финской,
🔹улица Байкальская — улицей Снежной,
🔹переулок Кронштадтский переименовали в переулок Млечный,
🔹улицу Кронштадтскую — на улицу Литовскую,
🔹переулок Алтайский — на переулок Ветряный,
🔹въезд Тринклера – на въезд Джуса (в честь украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным «Джус»),
🔹улица Красноуральская стала улицей Низинной,
🔹улица Иртиская — улицей Мерлинской,
🔹переулок Иртиский — переулком Чепельским,
🔹улицу Ижевскую переименовали в улицу Сахарную, одноименный переулок носит название Зажиточного,
🔹переулок Кольский теперь будет называться переулком Червоной Руты,
🔹переулок Эльбрусский переименовали в переулок Буковельский,
🔹переулок Ельнинский – на переулок Красочный,
🔹улица Владивостокская стала улицей Шведской, одноименный переулок – Скандинавским, а въезд – Лирницким.
Напомним, 29 марта Харьковский горсовет объявил общественное обсуждение по переименованию еще 18 улиц и переулков. Голосование длилось всего один день, до 30 марта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Джус, Енина, міськрада, переименование, терехов, улица, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с РФ. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов.".