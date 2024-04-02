Официально: в Харькове въезд Тринклера стал Джуса, а улица Бакулина – Енина

В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с РФ. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

🔹Улица Бакулина теперь называется улицей Евгения Енина (в честь бывшего первого заместителя министра внутренних дел Украины, погибшего в авиакатастрофе в Броварах),

🔹улица Беломорская — улицей Финской,

🔹улица Байкальская — улицей Снежной,

🔹переулок Кронштадтский переименовали в переулок Млечный,

🔹улицу Кронштадтскую — на улицу Литовскую,

🔹переулок Алтайский — на переулок Ветряный,

🔹въезд Тринклера – на въезд Джуса (в честь украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным «Джус»),

🔹улица Красноуральская стала улицей Низинной,

🔹улица Иртиская — улицей Мерлинской,

🔹переулок Иртиский — переулком Чепельским,

🔹улицу Ижевскую переименовали в улицу Сахарную, одноименный переулок носит название Зажиточного,

🔹переулок Кольский теперь будет называться переулком Червоной Руты,

🔹переулок Эльбрусский переименовали в переулок Буковельский,

🔹переулок Ельнинский – на переулок Красочный,

🔹улица Владивостокская стала улицей Шведской, одноименный переулок – Скандинавским, а въезд – Лирницким.

Напомним, 29 марта Харьковский горсовет объявил общественное обсуждение по переименованию еще 18 улиц и переулков. Голосование длилось всего один день, до 30 марта.