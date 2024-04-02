Офіційно: у Харкові в’їзд Трінклера став Джуса, а вулиця Бакуліна – Єніна

У Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з РФ. Відповідне розпорядження підписав мер міста Ігор Терехов.

Про це повідомили у Харківській міськраді.

🔹Вулиця Бакуліна тепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах),

🔹вулиця Біломорська – вулицею Фінською,

🔹вулиця Байкальська – вулицею Сніжною,

🔹провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький,

🔹вулицю Кронштадтську – на вулицю Литовську,

🔹провулок Алтайський – на провулок Вітряний,

🔹в’їзд Трінклера – на в’їзд Джуса (на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним «Джус»),

🔹вулиця Красноуральська стала вулицею Низинною,

🔹вулиця Іртиська – вулицею Мерлинською,

🔹провулок Іртиський – провулком Чепельським,

🔹вулицю Іжевську перейменували на вулицю Цукрову, однойменний провулок носить назву Заможного,

🔹провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути,

🔹провулок Ельбруський перейменували на провулок Буковельський,

🔹а провулок Єльнінський – на провулок Барвистий,

🔹вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок – Скандинавським, а в’їзд – Лірницьким.

Нагадаємо, 29 березня Харківська міськрада оголосила громадське обговорення щодо перейменування ще 18 вулиць та провулків. Голосування тривало лише один день, до 30 березня.