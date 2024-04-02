Офіційно: у Харкові в’їзд Трінклера став Джуса, а вулиця Бакуліна – Єніна
У Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з РФ. Відповідне розпорядження підписав мер міста Ігор Терехов.
Про це повідомили у Харківській міськраді.
🔹Вулиця Бакуліна тепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах),
🔹вулиця Біломорська – вулицею Фінською,
🔹вулиця Байкальська – вулицею Сніжною,
🔹провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький,
🔹вулицю Кронштадтську – на вулицю Литовську,
🔹провулок Алтайський – на провулок Вітряний,
🔹в’їзд Трінклера – на в’їзд Джуса (на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним «Джус»),
🔹вулиця Красноуральська стала вулицею Низинною,
🔹вулиця Іртиська – вулицею Мерлинською,
🔹провулок Іртиський – провулком Чепельським,
🔹вулицю Іжевську перейменували на вулицю Цукрову, однойменний провулок носить назву Заможного,
🔹провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути,
🔹провулок Ельбруський перейменували на провулок Буковельський,
🔹а провулок Єльнінський – на провулок Барвистий,
🔹вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок – Скандинавським, а в’їзд – Лірницьким.
Нагадаємо, 29 березня Харківська міськрада оголосила громадське обговорення щодо перейменування ще 18 вулиць та провулків. Голосування тривало лише один день, до 30 березня.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Джус, Енина, міськрада, переименование, терехов, улица, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Офіційно: у Харкові в’їзд Трінклера став Джуса, а вулиця Бакуліна – Єніна»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з РФ. Відповідне розпорядження підписав мер міста Ігор Терехов. ".