У Харкові хочуть перейменувати 18 топонімів, у тому числі Бакуліна й Трінклера
Харківська міськрада оголосила громадське обговорення щодо перейменування ще 18 вулиць та провулків. Голосування у Харкові триватиме до завтра, 30 березня.
“Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором. Серед пропозицій: вулицю Бакуліна назвати вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув в авіакатастрофі у Броварах минулого року), вулицю Владивостокську – вулицею Шведською, вулицю Іртиську – вулицею Мерлинською. Також пропонується перейменувати провулок Кронштадтський на провулок Чумацький, провулок Алтайський – на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера назвати в’їздом Джуса (на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним “Джус”)”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
Повний перелік запропонованих перейменувань наступний.
Подати пропозиції та зауваження можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua. А також – за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій – до 30 березня.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: Бакулина, міськрада, мерія, новини Харкова, переименование, тринклера;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 11:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада оголосила громадське обговорення щодо перейменування ще 18 вулиць та провулків. Голосування у Харкові триватиме до завтра, 30 березня".