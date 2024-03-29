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У Харкові хочуть перейменувати 18 топонімів, у тому числі Бакуліна й Трінклера

Політика 11:13   29.03.2024
Оксана Горун
У Харкові хочуть перейменувати 18 топонімів, у тому числі Бакуліна й Трінклера

Харківська міськрада оголосила громадське обговорення щодо перейменування ще 18 вулиць та провулків. Голосування у Харкові триватиме до завтра, 30 березня.

“Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором. Серед пропозицій: вулицю Бакуліна назвати вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув в авіакатастрофі у Броварах минулого року), вулицю Владивостокську – вулицею Шведською, вулицю Іртиську – вулицею Мерлинською. Також пропонується перейменувати провулок Кронштадтський на провулок Чумацький, провулок Алтайський – на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера назвати в’їздом Джуса (на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним “Джус”)”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Повний перелік запропонованих перейменувань наступний.

Подати пропозиції та зауваження можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua. А також – за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій – до 30 березня.

Читайте також: Глісада Джуса у Харкові: петиція набрала необхідні 5000 голосів

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада оголосила громадське обговорення щодо перейменування ще 18 вулиць та провулків. Голосування у Харкові триватиме до завтра, 30 березня".