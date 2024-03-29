Глісада Джуса в Харкові: петиція набрала необхідні 5000 голосів

Перша петиція на сайті міськради – з тих, що були створені з моменту повномасштабного вторгнення РФ, набрала потрібну кількість голосів для розгляду керівництвом міста.

5012 людей підписали петицію, авторка якої запропонувала перейменувати провулок Трінклера в Харкові на Глісаду Джуса. Наразі збір підписів завершено. Статус петиції – “на розгляді”. Ця пропозиція набирала голоси з рекордною швидкістю – 4850 осіб підтримали її за 66 днів до завершення збору голосів.

Нагадаємо, оригінально увічнити в Харкові пам’ять земляка – героя російсько-української війни Андрія Пільщикова (позивний “Джус”) запропонувала Софія Васецька.

“Перейменування в’їзду Трінклера на Глісаду Джуса, яка проходить між корпусами ХНУПСа, в якому навчався Андрій Пільщиков, – це безмежна повага до Героя, вдячність, шана, гордість та пам’ять про нього”, – пояснила вона свою ідею.

Андрій Пільщиков – льотчик-винищувач. Він народився у Харкові в 1993 році, навчався в місцевій гімназії №116. У 2010-му вступив до НАУ “ХАІ”, а у 2011-му — до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив льотчиком-винищувачем у складі 40-ї бригади тактичної авіації.