Глісада Джуса в Харкові: петиція набрала необхідні 5000 голосів
Перша петиція на сайті міськради – з тих, що були створені з моменту повномасштабного вторгнення РФ, набрала потрібну кількість голосів для розгляду керівництвом міста.
5012 людей підписали петицію, авторка якої запропонувала перейменувати провулок Трінклера в Харкові на Глісаду Джуса. Наразі збір підписів завершено. Статус петиції – “на розгляді”. Ця пропозиція набирала голоси з рекордною швидкістю – 4850 осіб підтримали її за 66 днів до завершення збору голосів.
Нагадаємо, оригінально увічнити в Харкові пам’ять земляка – героя російсько-української війни Андрія Пільщикова (позивний “Джус”) запропонувала Софія Васецька.
“Перейменування в’їзду Трінклера на Глісаду Джуса, яка проходить між корпусами ХНУПСа, в якому навчався Андрій Пільщиков, – це безмежна повага до Героя, вдячність, шана, гордість та пам’ять про нього”, – пояснила вона свою ідею.
Читайте також: Активно закликав дати Україні F-16: на Житомирщині загинув пілот із Харкова
Андрій Пільщиков – льотчик-винищувач. Він народився у Харкові в 1993 році, навчався в місцевій гімназії №116. У 2010-му вступив до НАУ “ХАІ”, а у 2011-му — до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив льотчиком-винищувачем у складі 40-ї бригади тактичної авіації.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, переименование, петиция, пильщиков;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Глісада Джуса в Харкові: петиція набрала необхідні 5000 голосів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 10:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перша петиція на сайті міськради – з тих, що були створені з моменту повномасштабного вторгнення РФ, набрала потрібну кількість голосів для розгляду керівництвом міста".