Мати загиблого пілота Джуса посиділа в F-16, про які мріяв її син (відео)

Мати загиблого рік тому пілота Андрія Пільщикова (позивний «Джус») з Харкова посиділа у кабіні винищувача F-16, на якому мріяв літати її син.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, таку обіцянку він дав Лілії Олександрівні на церемонії прощання з Андрієм.

“На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання у Сполучені Штати. І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли”, – написав Олещук.

“Я дуже щаслива, насправді. От я сюди їхала і думала, що тіло може загинути, а душа залишається з нами. І ось, я думаю, що Андрій зараз це бачить, чує і радіє. І тепер головне, що немає дороги назад”, – сказала Лілія Олександрівна.

Андрій Пільщиков (позивний «Джус») – льотчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужність» ІІ (2023 посмертно) та III (2022) ступенів. Джус народився у Харкові у 1993 році, навчався у місцевій гімназії №116. У 2010-му вступив до НАУ «ХАІ», а у 2011-му – до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив льотчиком у 40-й бригаді тактичної авіації. З початком повномасштабної війни Джус боронив небо над Україною. Брав участь у повітряній обороні Києва та інших територій у складі підрозділу, який називали «Привиди Києва». Під час візиту до Вашингтона у червні 2022 року Пільщиков зустрічався з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном та американськими законодавцями та закликав дати Україні винищувачі F-16 та інше сучасне озброєння. З таким же меседжем він виступав в американських медіа.

25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася авіакатастрофа. Два навчально-бойові літаки Л-39 зіткнулися в небі під час виконання бойового завдання. Загинули одразу три пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков. ДБР відкрило кримінальне провадження.

2 квітня 2024 року на честь Пільщикова перейменували в’їзд Трінклера в Харкові. Тепер він має назву в’їзд Джуса.