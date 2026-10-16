Наслідки ударів по Харкову: правоохоронці опублікували фото

Двоє людей загинули, ще 22 – постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків 16 жовтня. “Прильоти” зафіксували в Основ’янському, Індустріальному, Шевченківському та Немишлянському районах. З’явилися фото наслідків.

“Внаслідок ранкових ударів по території Шевченківського району загинули жінка та чоловік. Ще 19 людей отримали тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Пошкоджені автомобілі. На місцях влучань сталися загоряння”, – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджено цивільне підприємство. Троє людей отримали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, від ранку ворог майже безперервно атакує Харків. “Прильоти” фіксують в різних районах міста. Внаслідок ударів по Харкову загинули 71-річна жінка і 58-річний чоловік. Є постраждалі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що, зокрема, під ударом була енергетична система. Через обстріл знеструмлені 280 тисяч абонентів, уточнив мер Ігор Терехов.