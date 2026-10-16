Live
  • Пт 16.10.2026
  • Харків  +15°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Наслідки ударів по Харкову: правоохоронці опублікували фото

Події 13:08   16.10.2026
Вікторія Яковенко
Наслідки ударів по Харкову: правоохоронці опублікували фото

Двоє людей загинули, ще 22 – постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків 16 жовтня. “Прильоти” зафіксували в Основ’янському, Індустріальному, Шевченківському та Немишлянському районах. З’явилися фото наслідків.

“Внаслідок ранкових ударів по території Шевченківського району загинули жінка та чоловік. Ще 19 людей отримали тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Пошкоджені автомобілі. На місцях влучань сталися загоряння”, – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджено цивільне підприємство. Троє людей отримали гостру реакцію на стрес.

удар по Харькову

удар по Харькову

удар по Харькову

удар по Харькову

удар по Харькову

Нагадаємо, від ранку ворог майже безперервно атакує Харків. “Прильоти” фіксують в різних районах міста. Внаслідок ударів по Харкову загинули 71-річна жінка і 58-річний чоловік. Є постраждалі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що, зокрема, під ударом була енергетична система. Через обстріл знеструмлені 280 тисяч абонентів, уточнив мер Ігор Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Розстріл військових у Харкові: після трагедії Бутусов заявив про брак резервів
Розстріл військових у Харкові: після трагедії Бутусов заявив про брак резервів
16.10.2026, 13:19
Двоє загиблих у Харкові на ринку, без світла – 280 тисяч абонентів (доповнено)
Двоє загиблих у Харкові на ринку, без світла – 280 тисяч абонентів (доповнено)
16.10.2026, 12:05
Сьогодні 16 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 жовтня 2026: яке свято та день в історії
16.10.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 16 жовтня: удар по ринку, загиблі, немає світла
Новини Харкова — головне 16 жовтня: удар по ринку, загиблі, немає світла
16.10.2026, 12:20
РФ обстрілює Харків 16 жовтня: є загиблі та поранені (оновлено)
РФ обстрілює Харків 16 жовтня: є загиблі та поранені (оновлено)
16.10.2026, 12:38
До смерті побив дружину на ґрунті ревнощів: кого підозрює поліція
До смерті побив дружину на ґрунті ревнощів: кого підозрює поліція
16.10.2026, 11:50

Новини за темою:

16.10.2026
Вибухівку переправляли “молниями”: у Харкові затримали агента РФ – СБУ
16.10.2026
До смерті побив дружину на ґрунті ревнощів: кого підозрює поліція
16.10.2026
Пораненого чоловіка та тіло його загиблої дружини вивезли копи із Чугуївщини
15.10.2026
Носіїв КАБів поменшало, небезпечна дорога під Харковом – підсумки 15 жовтня
15.10.2026
Тіло кота з пораненням знайшли в Харкові: прокуратура розслідує справу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Наслідки ударів по Харкову: правоохоронці опублікували фото», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 13:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули, ще 22 – постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків 16 жовтня.".