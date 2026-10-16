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Двоє загиблих у Харкові на ринку, без світла – 280 тисяч абонентів (доповнено)

Події 11:13   16.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих у Харкові на ринку, без світла – 280 тисяч абонентів (доповнено)

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова у Шевченківському районі загинули двоє людей, відомо також про постраждалих. За даними мера Ігоря Терехова, один із “прильотів” припав по великому ринку в місті.

Доповнено об 11:13. Міський голова зазначив, що двоє загиблих – чоловік та жінка – працівники ринку. Крім того, через обстріл наразі знеструмлені 280 тисяч абонентів.

Терехов уточнив: за ранок росіяни вдарили по Харкову тричі.

Відео: Харків 1654

“Перше влучання було по залізничній інфраструктурі, друге влучання було по енергетичній інфраструктурі, і оце влучання, яке зараз – це по одному з великих ринків міста Харкова. Крім цього, ми маємо ще декілька локацій, на яких були уламки”, – сказав Терехов.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив: серед постраждалих є тяжко поранений. За його життя зараз борються медики.

Одного чоловіка вдалося реанімувати, наразі він перебуває у вкрай важкому стані в операційній. Лікарі продовжують боротися за його життя. Загальна кількість постраждалих на цю хвилину — 14 людей. Усім допомагають медики“, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня росіяни атакували Харків практично безперервно. «Прильоти» фіксували у різних районах міста. Перший удар був близько 08:45 в Основ’янському районі. Інформацію про постраждалих та руйнування не повідомляли. Після цього моніторингові ТГ-канали писали про нові реактивні безпілотники, що кружляли у різних частинах міста. Періодично було чутно вибухи. Близько 09:50 мер Ігор Терехов написав про нову серію «прильотів» – у Шевченківському та Індустріальному районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 11:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ранкового обстрілу Харкова у Шевченківському районі загинули двоє людей, відомо також про постраждалих.".