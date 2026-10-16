Двое погибших в Харькове на рынке, без света – 280 тысяч абонентов (дополнено)

В результате утреннего обстрела Харькова в Шевченковском районе погибли двое людей, известно также о пострадавших. По данным мэра Игоря Терехова, один из «прилетов» пришелся по крупному рынку в городе.

Дополнено в 11:13. Городской голова отметил, что двое погибших – мужчина и женщина – работники рынка. Кроме того, из-за обстрела на данный момент обесточены 280 тысяч абонентов.

Терехов уточнил: за утро россияне ударили по Харькову три раза.

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«Первое попадание было по железнодорожной инфраструктуре, второе попадание было по энергетической инфраструктуре, и это попадание, которое сейчас – это по одному из крупных рынков города Харькова. Кроме этого, у нас есть еще несколько локаций, на которых были осколки», – уточнил Терехов.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов отметил: среди пострадавших есть тяжело раненый. За его жизнь сейчас борются медики.

«Одного мужчину удалось реанимировать, пока он находится в крайне тяжелом состоянии в операционном. Врачи продолжат бороться за его жизнь. Общее количество пострадавших в эту минуту — 14 человек. Всем помогают медики», – добавил Синегубов.

Напомним, утром 16 октября россияне атаковали Харьков практически беспрерывно. «Прилеты» фиксировали в разных районах города. Первый удар был около 08:45 в Основянской районе. Информацию о пострадавших и разрушениях не сообщали. После этого мониторинговые ТГ-каналы писали о новых реактивных беспилотниках, которые кружили в разных частях города. Периодически были слышны взрывы. Около 09:50 мэр Игорь Терехов написал о новой серии «прилетов» – в Шевченковском и Индустриальном районах.