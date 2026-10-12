Сьогодні 12 жовтня 2026: яке свято та день в історії

12 жовтня в Україні – День військового капелана та День економіста. У цей день 2007 року колишнього віцепрезидента США Альберта Гора та Міжурядову групу експертів ООН зі зміни клімату оголосили лауреатами Нобелівської премії миру. У 1999-му цього дня народився 6-мільярдний житель Землі. У 1970-му на Бродвеї відбулася прем’єра рок-опери “Ісус Христос – суперзірка”. У 1960-му нібито стався інцидент в ООН, коли Хрущов стукав черевиком по трибуні. У 1810-му пройшов перший Октоберфест. У 1727-му гетьманом Лівобережної України обрали Данила Апостола. У 1492-му Христофор Колумб висадився на березі по той бік Атлантичного океану, вважаючи, що прибув до Азії. У 322 році до нашої ери в цей день наклав на себе руки один з найбільш відомих грецьких ораторів – Демосфен.

Свята та пам’ятні дати 12 жовтня

12 жовтня в Україні – День військового капелана та День економіста.

У світі – Всесвітній день економіста та Всесвітній день боротьби з артритом.

Також сьогодні: Всесвітній день водоростей, День Колумба, День вільнодумства, Міжнародний день крику в момент розчарування, День іспаномовної спадщини.

12 жовтня історія

12 жовтня 322 року до н. е. наклав на себе руки один з найвідоміших ораторів і політиків Стародавньої Греції Демосфен. Докладніше.

12 жовтня 1428 року під час столітньої війни між Англією та Францією англійці розпочали облогу Орлеана. Вона тривала сім місяців і була знята військом під командуванням Жанни д’Арк.

12 жовтня 1492 року Христофор Колумб вперше зійшов на берег по той бік Атлантичного океану. Докладніше.

12 жовтня (або 1 жовтня – за старим стилем) 1727 року гетьманом Лівобережної України обрали Данила Апостола. Докладніше.

12 жовтня 1810 року провели перший Октоберфест. Докладніше.

12 жовтня 1863 року створили Міжнародний Червоний Хрест. Докладніше.

12 жовтня 1960 року стався інцидент, відомий як “Черевик Хрущова”. Докладніше.

12 жовтня 1970 року відбулася прем’єра рок-опери Ендрю Ллойда Веббера “Ісус Христос – суперзірка”. Докладніше.

12 жовтня 1999 року народився 6-мільярдний мешканець Землі. Докладніше.

12 жовтня 2007 року колишнього віцепрезидента США Альберта Гора та Міжурядову групу експертів ООН зі зміни клімату оголосили лауреатами Нобелівської премії миру. Її присудили за зусилля щодо підвищення обізнаності суспільства про зміни клімату. Гор у 2006-му знявся у документальному фільмі “Незручна правда”, присвяченому саме глобальній кліматичній кризі. Цей фільм одержав Оскар. Вважається, що стрічка вплинула на поінформованість про глобальну кліматичну кризу у світі.

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“Гор зацікавився темою глобального потепління під час навчання в коледжі Гарвардського університету. Як конгресмен, він проводив слухання щодо зміни клімату наприкінці 1970-х років, коли більшість американців знали про це питання мало або не знали взагалі. Після програшу президентських виборів 2000 року Джорджу Бушу – молодшому Гор розпочав нову кампанію – боротьбу з антропогенною зміною клімату – і проводив слайд-шоу по всьому світу, щоб просвітити громадськість. Фільм “Незручна правда“ описав зусилля Гора просвітити аудиторію за допомогою свого “мандрівного роуд-шоу про глобальне потепління“. У фільмі він детально описує факти та неправдиві вигадки, що оточують цю “планетарну надзвичайну ситуацію“, та описує події у власному житті, які спонукали його стати екологічним хрестоносцем“, – відзначає проєкт History.

Фільм став однією з найбільш касових документалок у США, а також був у прокаті в кінотеатрах по всьому світу. У 2017 році вийшов документальний фільм-продовження – An Inconvenient Sequel: Truth to Power (в українському прокаті “Незручна правда. Фільм другий“).

Церковне свято

12 жовтня вшановують пам’ять священномучеників Прова, Тараха, Андроника та Домніки. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на деревах іній, то погода буде сонячною, але морозною.

Якщо кіт ховається під ковдру – чекайте тривалого похолодання.

Туман увечері – до потепління.

Що не можна робити 12 жовтня

Не можна різати домашню птицю і худобу на м’ясо.

Не рекомендується займатися рукоділлям, особливо брати в руки гострі й різальні предмети – голку, спиці, ножиці.

Не бажано ділитися з кимось планами на майбутнє.