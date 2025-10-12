Сьогодні 12 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

12 жовтня в Україні – День військового капелана, День художника, День економіста, День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби та День профспілок. У 1999-му цього дня народився 6-мільярдний житель Землі. У 1970-му на Бродвеї відбулася прем’єра рок-опери “Ісус Христос – суперзірка”. У 1960-му нібито стався інцидент в ООН, коли Хрущов стукав черевиком по трибуні. У 1810-му пройшов перший Октоберфест. У 1727-му гетьманом Лівобережної України обрали Данила Апостола. У 1492-му Христофор Колумб висадився на березі по той бік Атлантичного океану, вважаючи, що прибув до Азії. У 322 році до нашої ери в цей день наклав на себе руки один з найбільш відомих грецьких ораторів – Демосфен.

Свята та пам’ятні дати 12 жовтня

12 жовтня в Україні – День військового капелана та День економіста, а також – День художника, День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День профспілок (усі три відзначають у другу неділю жовтня).

У світі – Всесвітній день економіста, Міжнародний день крику в момент розчарування.

Також сьогодні: Всесвітній день боротьби з артритом, День Колумба, стартує Тиждень наук про Землю.

12 жовтня в історії

12 жовтня 322 року до н. е. наклав на себе руки один з найвідоміших ораторів і політиків Стародавньої Греції Демосфен. Докладніше.

12 жовтня 1428 року під час столітньої війни між Англією та Францією англійці розпочали облогу Орлеана. Вона тривала сім місяців і була знята військом під командуванням Жанни д’Арк.

12 жовтня 1492 року Христофор Колумб вперше зійшов на берег по той бік Атлантичного океану. Докладніше.

12 жовтня (або 1 жовтня – за старим стилем) 1727 року гетьманом Лівобережної України обрали Данила Апостола. Докладніше.

12 жовтня 1810 року провели перший Октоберфест. Докладніше.

12 жовтня 1863 року створили Міжнародний Червоний Хрест. Докладніше.

12 жовтня 1960 року стався інцидент, відомий як “Черевик Хрущова”. Тому що, за поширеною легендою, цього дня тодішній керівник СРСР Микита Хрущов стукав черевиком або по трибуні, або по столу радянської делегації в ООН. Наявне архівне відео свідчить: жодного черевика в руках у генсека не було. А по столу делегації він справді стукав – кулаком. Так само робили й інші учасники радянської делегації, намагаючись заглушити виступи проти політики Радянського Союзу щодо країн Східної Європи (зокрема, придушення Угорської революції 1956 року).

“Чутки почали поширюватися, коли пан Хрущов відвідав Нью-Йорк у розпал холодної війни. Під час загальних дебатів Асамблеї для глав держав та урядів 12 жовтня 1960 року він зазначив, що хоче висловити своє зауваження щодо того, як його колега з Філіппін називав Радянський Союз. “Ви не зможете задушити голос народу”, – коментують події на сайті ООН.

Спростовуючи міфи, організація опублікувала архівне відео подій.

Попри це, знаходяться “свідки”, які нібито на власні очі бачили Хрущова з черевиком у руках на трибуні ООН. Багато в чому причина – підроблене фото, яке зараз легко можна знайти в мережі. Історію черевика Хрущова також розібрав Брент Купер – доктор юридичних наук Південного методистського університету (США).

“Єдине фото, на якому Хрущов тримає черевик, є підробкою. На справжньому фото він зображений без черевика. Хоча це й не є остаточним висновком, найімовірніше, цього не сталося. Автор і політолог Вільям Таубман, який написав або відредагував щонайменше три книги про Хрущова, включаючи біографію 2003 року “Хрущов: Людина та його епоха”, написав статтю для The Times у 2003 році, яка включала кілька інтерв’ю з людьми з оточення Хрущова того дня та їхні спогади про події (або не події). Інший репортер Times сказав, що цього ніколи не було. Генерал КДБ сказав, що так. Співробітник ООН сказав, що ні. Перекладач Хрущова сказав, що так. Інші сказали, що ні. Записи Організації Об’єднаних Націй не є остаточними. Журнал Time опублікував фотографію інциденту, яку було підроблено… Хрущов був добре відомий тим, що іноді стукав кулаками по кафедрах та столах. Але ключовий фотограф, присутній під час ймовірного стукання взуттям, у якого брав інтерв’ю Вільям Таубман, був непохитний у своїй переконаності, що стукання взуттям по столу ніколи не було”, – написав Купер у коментарі на ресурсі “Quora”.

12 жовтня 1970 року відбулася прем’єра рок-опери Ендрю Ллойда Веббера “Ісус Христос – суперзірка”. Докладніше.

12 жовтня 1999 року народився 6-мільярдний мешканець Землі. Докладніше.

Церковне свято

12 жовтня вшановують пам’ять святих отців VII Вселенського собору, а також – священномучеників Прова, Тараха, Андроника і Домніки. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на деревах іній, то погода буде сонячною, але морозною.

Якщо кіт ховається під ковдру – чекайте тривалого похолодання.

Туман увечері – до потепління.

Що не можна робити 12 жовтня

Не можна різати домашню птицю і худобу на м’ясо.

Не рекомендується займатися рукоділлям, особливо брати в руки гострі й різальні предмети – голку, спиці, ножиці.

Не бажано ділитися з кимось планами на майбутнє.