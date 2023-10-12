Сьогодні 12 жовтня: яке свято та день в історії

12 жовтня 1999 року народився 6-мільярдний житель Землі. 1970-го на Бродвеї відбулася прем’єра рок-опери “Ісус Христос – суперзірка”. 1810-го пройшов перший Октоберфест. 1727-го гетьманом Лівобережної України обрали Данила Апостола. А в 1492-му Христофор Колумб висадився на березі по той бік Атлантичного океану, вважаючи, що прибув до Азії.

Свята та пам’ятні дати 12 жовтня

12 жовтня в Україні та світі відзначають День економіста.

Під егідою ООН відбувається Всесвітній день захисту зору.

Також у світі: Міжнародний день крику розчарування, Всесвітній день боротьби з артритом, День вільнодумства (традиційно відзначався в США, але поступово поширився у різних країнах світу).

12 жовтня в історії

12 жовтня 1428 року під час столітньої війни між Англією та Францією англійці розпочали облогу Орлеана. Вона тривала сім місяців і була знята військом під командуванням Жанни д’Арк.

12 жовтня 1492 року Христофор Колумб вперше зійшов на берег по той бік Атлантичного океану.

Це була ще не материкова Америка, а лише Багамські острови. Землю команда Колумба побачила більш ніж через два місяці плавання. За цей час деякі з учасників експедиції вже зневірилися. Як вважається, експедиція висадилася на острові Сан-Сальвадор. Там європейці поспілкувалися із місцевими жителями. Тубільці жестами пояснили, звідки взяли золоті прикраси. Вказували на південь, тому Колумб зробив висновок, що знаходиться на півночі від материка. Тоді він вирушив на південний захід і відкрив 28 жовтня Кубу, а 6 грудня – Гаїті. При цьому сам мандрівник був упевнений, що дістався берегів Східної Азії. Так і не переконавшись у своїх здогадах, він був змушений вертатися. Адже один із кораблів сів на рифи та розбився, а з іншим втратили зв’язок. Колумб на єдиному кораблі, що залишився у нього, вирушив до Європи. Там він “звітував спонсорам” подорожі – королю Іспанії Фердинанду II Арагонському та королеві Ізабеллі I Кастильській – про успіх експедиції. Він заявив, звичайно, що знайшов шлях до Індії. Тож “з легкої руки Колумба” Америку ще довго називали Вест-Індією, а саму Індію – Ост-Індією.

12 жовтня (або 1 жовтня – за старим стилем) 1727 року гетьманом Лівобережної України обрали Данила Апостола.

Він отримав булаву після кількох років безвладдя, протягом яких козакам московити не дозволяли обирати гетьмана. “Потепління”, хоч і досить відносне, настало після смерті Петра I та його другої дружини та спадкоємиці Катерини I.

Данило Апостол брав участь у Північній війні 1700 – 1721 років у Швеції. Він спочатку підтримав союз гетьмана Мазепи з Карлом XII, але дуже швидко – менше, ніж за місяць – перейшов на бік Петра I. Тому зберіг свої маєтки та звання полковника. Надалі брав участь у спільних із Московським царством військових походах. Проте “проштрафився”, коли підписав чолобитну цареві з проханням ліквідувати Малоросійську колегію та відновити козацькі права й вільності. За це у 1724 році його ув’язнили в Петропавлівській фортеці. Але вже 1725-го – після смерті Петра I – звільнили. Вибрати Апостола гетьманом змогли після того, як малолітній імператор Петро II видав указ “Про порядок виборів у Лівобережній Україні гетьмана та старшини”. Однак це не було повернення козацької демократії. Для проведення виборів із Москви до Глухова направили таємного радника Федора Наумова. Він мав інструкцію від Колегії закордонних справ (що замінила Малоросійську колегію), що гетьманом має стати саме 73-річний Данило Апостол. Так і сталося. І далі протягом усього гетьманства апостол діяв “під чуйним контролем” Федора Наумова. Він залишився при гетьмані спочатку як міністр-резидент, а потім як таємний радник. А “запорукою слухняності” Апостола став його син Петро, ​​якого відправили як заручника до Санкт-Петербурга.

12 жовтня 1810 року провели перший Октоберфест.

Свято для мешканців Мюнхена влаштували на честь весілля кронпринца Людвіга Баварського (у майбутньому короля Баварії Людвіга I) та принцеси Терези Саксен-Гільдбурггаузенської (її ім’ям названо луг, де проходить свято). З цього моменту свято вирішили зробити щорічним. Винятком став лише 1813-й, коли вирували наполеонівські війни. Спочатку організовували Октоберфест приватно, а з 1819-го цей процес узяла на себе міська рада Мюнхена. До речі, син Людвіга I Максиміліан одружився також “на Октоберфесті” – 12 жовтня 1842 року.

12 жовтня 1863 року створили Міжнародний Червоний Хрест. Міжнародний комітет Червоного Хреста заснували як приватну організацію в Женеві (Швейцарія). Комітет, що складається з 25 членів, має унікальні повноваження, які були надані міжнародною спільнотою, щоб захищати життя та гідність жертв міжнародних та внутрішніх збройних конфліктів. Нині в міжнародному гуманітарному русі під егідою МКЧХ беруть участь близько 97 мільйонів добровольців.

12 жовтня 1970 року відбулася прем’єра рок-опери Ендрю Ллойда Веббера “Ісус Христос – суперзірка”. Її поставили на Бродвеї. І спочатку спектакль, який зараз сприймається як класика, викликав значні дискусії в суспільстві. Сюжетну лінію рок-опери присвячено останньому тижню життя Ісуса Христа, й у фокусі уваги – його суперечності з Юдою Іскаріотом. Опис біблійних подій у рок-опері, звичайно, виявилося далеким від “канонічного”. В оригінальній версії роль Ісуса виконав Ієн Гіллан – вокаліст “Deep Purple”. 1973 року режисер Норман Джуісон екранізував мюзикл, створений на основі рок-опери.

12 жовтня 1999 року народився 6-мільярдний мешканець Землі. ООН обрала для цієї “почесної місії” Аднана Мевича – уродженця боснійського Сараєва. Вибір зумовлювався тим, що Сараєво у 1990-х постраждало від громадянської війни. Щоб привітати 6-мільярдне немовля, до Сараєва прибув тодішній генсек ООН Кофі Аннан. За інформацією Бі-Бі-Сі, рік тому 23-річний Аднан жив недалеко від Сараєва з мамою.

Він здобув ступінь магістра економіки та шукав роботу, що в Боснії та Герцеговині зробити не так просто. Тим часом восени 2022 року на планеті народився вже 8-мільярдний житель.

Церковне свято

12 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять священномучеників Прова, Тараха, Адроніка і Домніки. Вони постраждали за Христа у 304 році у Тарсі Кілікійському. Тоді віряни відмовилися принести жертву язичницьким богам. Святий Тарах заявив, що приносить жертву єдиному, істинному Богові в чистому серці. Побачивши твердість святих у вірі, проконсул наказав катувати їх. “Коли моє тіло страждає, – сказав ідолопоклонникам святий Пров, – тоді моя душа зцілюється і пожвавлюється”. Мучеників катували різними способами, однак не добилися від них відмови від віри у Христа. Тоді язичники розрубали тіла святих на частини. Християни таємно поховали рештки мучеників.

Народні прикмети

Якщо на деревах іній, то погода буде сонячною, але морозною.

Якщо кіт ховається під ковдру – чекайте тривалого похолодання.

Туман увечері – до потепління.

Що не можна робити 12 жовтня

Не можна різати домашню птицю і худобу на м’ясо.

Не рекомендується займатися рукоділлям, особливо брати в руки гострі й різальні предмети – голку, спиці, ножиці.

Не бажано ділитися з кимось планами на майбутнє.