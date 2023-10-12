Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории

12 октября 1999 года родился 6-миллиардный житель Земли. В 1970-м на Бродвее состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». В 1810-м прошел первый Октоберфест. В 1727-м гетманом Левобережной Украины избрали Даниила Апостола. А в 1492-м Христофор Колумб высадился на берегу по ту сторону Атлантического океана, считая, что прибыл в Азию.

Праздники и памятные даты 12 октября

12 октября в Украине и мире отмечают День экономиста.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день защиты зрения.

Также в мире: Международный день крика разочарования, Всемирный день борьбы с артритом, День свободомыслия (традиционно отмечался в США, но постепенно распространился в разных странах мира).

12 октября в истории

12 октября 1428 года во время столетней войны между Англией и Францией англичане начали осаду Орлеана. Она продолжалась семь месяцев и была снята войском под командованием Жанны д’Арк.

12 октября 1492 года Христофор Колумб впервые сошел на берег по ту сторону Атлантического океана.

Это была еще не материковая Америка, а только Багамские острова. Землю команда Колумба увидела спустя более чем два месяца плавания. За это время некоторые из участников экспедиции уже отчаялись. Как считается, экспедиция высадилась на острове Сан-Сальвадор. Там европейцы пообщались с местными жителями. Туземцы жестами объяснили, откуда взяли свои золотые украшения. Указывали на юг, поэтому Колумб заключил, что находится на севере от материка. Тогда он отправился на юго-запад и открыл 28 октября Кубу, а 6 декабря Гаити. При этом сам путешественник был уверен, что добрался до берегов Восточной Азии. Так и не убедившись в своих догадках, он был вынужден возвращаться. Ведь один из кораблей сел на рифы и разбился, а с другим потеряли связь. Колумб на единственном оставшемся у него корабле отправился в Европу. Там он «отчитался спонсорам» путешествия – королю Испании Фердинанду II Арагонскому и королеве Изабелле I Кастильской – об успехе экспедиции. Он заявил, конечно, что нашел путь в Индию. Так что «с легкой руки Колумба» Америку еще долго называли Вест-Индией, а саму Индию – Ост-Индией.

12 октября (или 1 октября – по старому стилю) 1727 года гетманом Левобережной Украины избрали Даниила Апостола.

Он получил булаву после нескольких лет безвластия, в течение которых казакам московиты не разрешали избирать гетмана. «Потепление», хотя и весьма относительное, наступило после смерти Петра I и его второй жены и наследницы Екатерины I.

Даниил Апостол участвовал в Северной войне 1700 – 1721 годов в Швеции. Он сначала поддержал союз гетмана Мазепы с Карлом XII, но очень быстро – меньше, чем через месяц – перешел на сторону Петра I. Поэтому сохранил свои имения и звание полковника. В дальнейшем участвовал в совместных с Московским царством военных походах. Однако «проштрафился», когда подписал челобитную царю с просьбой ликвидировать Малороссийскую коллегию и восстановить казацкие права и вольности. За это в 1724 году его заключили в тюрьму в Петропавловской крепости. Но уже в 1725-м – после смерти Петра I – освободили. Выбрать Апостола гетманом смогли после того, как малолетний император Петр II издал указ «О порядке выборов в Левобережной Украине гетмана и старшины». Однако это не было возвращением казацкой демократии. Для проведения выборов из Москвы в Глухов направили тайного советника Федора Наумова. У него была инструкция от Коллегии иностранных дел (заменившей Малороссийскую коллегию), что гетманом должен стать именно 73-летний Даниил Апостол. Так и вышло. И дальше в течение всего гетманства Апостол действовал «под чутким контролем» Федора Наумова. Он остался при гетмане сначала как министр-резидент, а затем как тайный советник. А «залогом послушания» Апостола стал его сын Петр, которого отправили в качестве заложника в Санкт-Петербург.

12 октября 1810 года провели первый Октоберфест.

Праздник для жителей Мюнхена устроили в честь свадьбы кронпринца Людвига Баварского (в будущем короля Баварии Людвига I) и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской (ее именем назван луг, где проходит праздник). С этого момента праздник решили сделать ежегодным. Исключением стал лишь 1813-й, когда бурлили наполеоновские войны. Сначала организовывали Октоберфест частным образом, а с 1819-го этот процесс взял на себя городской совет Мюнхена. Кстати, сын Людвига I Максимилиан женился также «на Октоберфесте» — 12 октября 1842 года.

12 октября 1863 года создали Международный Красный Крест. Международный комитет Красного Креста основали как частную организацию в Женеве (Швейцария). Комитет, состоящий из 25 членов, имеет уникальные полномочия, предоставленные международным сообществом, чтобы защищать жизнь и достоинство жертв международных и внутренних вооруженных конфликтов. Сейчас в международном гуманитарном движении под эгидой МККК принимают участие около 97 миллионов добровольцев.

12 октября 1970 года состоялась премьера рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Ее поставили на Бродвее. И сначала спектакль, который сейчас воспринимается как классика, вызвал значительные дискуссии в обществе. Сюжетная линия рок-оперы посвящена последней неделе жизни Иисуса Христа, и в фокусе внимания – его противоречия с Иудой Искариотом. Описание библейских событий в рок-опере, конечно, оказалось далеким от «канонического». В оригинальной версии роль Иисуса исполнил Иэн Гиллан – вокалист «Deep Purple». В 1973 году режиссер Норман Джуисон экранизировал мюзикл, созданный на основе рок-оперы.

12 октября 1999 года родился 6-миллиардный житель Земли. ООН избрала для этой «почетной миссии» Аднана Мевича – уроженца боснийского Сараево. Выбор был обусловлен тем, что Сараево в 1990-х пострадало от гражданской войны. Чтобы поздравить 6-миллиардного младенца, в Сараево прибыл тогдашний генсек ООН Кофи Аннан. По информации BBC, год назад 23-летний Аднан жил недалеко от Сараево с мамой.

Он получил степень магистра экономики и искал работу, что в Боснии и Герцеговине сделать не так-то просто. Тем временем осенью 2022 года на планете родился уже 8-миллиардный житель.

Церковный праздник

12 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память священномучеников Прова, Тараха, Адроника и Домники. Они пострадали за Христа в 304 году в Тарсе Киликийском. Тогда верующие отказались принести жертву языческим богам. Святой Тарах заявил, что приносит жертву единому, истинному Богу в чистом сердце. Увидев твердость святых в вере, проконсул приказал истязать их. Мучеников пытали разными способами, однако не добились от них отказа от веры в Христа. Тогда язычники разрубили тела святых на части. Христиане тайно похоронили останки мучеников.

Народные приметы

Если на деревьях иней, погода будет солнечной, но морозной.

Если кот прячется под одеяло – ждите продолжительного похолодания.

Вечером туман — к потеплению.

Что нельзя делать 12 октября

Нельзя резать домашнюю птицу и скот на мясо.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, особенно брать в руки острые и режущие предметы – иглу, спицы, ножницы.

Не желательно делиться с кем-то планами.