Сегодня 29 апреля: какой праздник и день в истории

29 апреля 2022 года в Харьковской области освободили Русскую Лозовую. В 2011-м в Великобритании поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. В 1918 году в Украине в этот день к власти пришел гетман Скоропадский. Также 29 апреля в разные годы сообщили об открытии электрона, запатентовали застежку-молнию и заработала первая троллейбусная линия.

Праздники и памятные даты 29 апреля

В Украине 29 апреля – Всеукраинский день футбола.

В мире – Всемирный День желаний.

Под эгидой ООН проходят День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца, День молнии.

29 апреля в истории

29 апреля 1429 года во время Столетней войны Жанна д’Арк с отрядом войск въехала в окруженный англичанами Орлеан. Через неделю она сняла осаду с этого города.

История Жанны вошла в легенды и стала источником творчества писателей, художников и кинорежиссеров. Но, в отличие от многих подобных легенд, она имеет реальные исторические корни.

Героиня французской истории появилась там, где нужно, в самый трудный момент. Тогда война между Англией и Францией продолжалась около 100 лет. Начавший ее король Эдуард III, претендовавший на престол своего деда Филиппа IV (Красивого), уже давно умер. Как и его конкурент – первый французский король династии Валуа Филипп VI. Однако война все продолжалась. В 1415-м казалось, что удача окончательно покинула французов. Их армия потерпела сокрушительное поражение в битве под Азенкуром. По состоянию на 1428 год Орлеан оставался последним оплотом французского короля Карла VII в Северной Франции. Город был в осаде англичан. Его (и как считает значительное количество исследователей – всю независимую Францию) спасла 17-летняя сельская девушка Жанна д’Арк.

Первая запись о ней в анонимном «Дневнике Орлеанской осады» появилась 8 февраля 1429 года. В этот день Жанна появилась в Вокулере, требуя от городского капитана Робера де Бодрикура доставить ее в Бурж для переговоров с королем. 17 февраля Жанне вместе с сопровождающими удалось добраться до королевской резиденции. Во многом этому способствовало предсказание о том, что Францию спасет дева. Далее события развивались неожиданно – Карл, которому уже было почти нечего терять, рискнул – и передал командование войсками, которые у него остались, Жанне. Она отправилась в Блуа, где собирала армию. Тот факт, что армию возглавила посланница Бога, вселил надежду в военных. Уже 26 апреля Жанна д’Арк во главе своего войска выступила из Блуа. 29 апреля с небольшим отрядом в 200 воинов она вступила в Орлеан. А уже 8 мая удивительная главнокомандующая армии сняла осаду Орлеана, разбив англичан.

29 апреля 1624 года французский король Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции.

29 апреля 1707 года в Шотландии ликвидировали парламент. Это завершило объединение двух королевств – Шотландии и Англии в новое государство, которое первоначально назвали Королевство Великобритании.

Этим событиям предшествовало больше, чем столетие, в течение которого Шотландия и Англия имели одного монарха, но разные парламенты. Престолы объединил Яков Стюарт – король Шотландии, ставший наследником бездетной английской королевы Елизаветы І. Это произошло в 1603 году. Но в дальнейшем до 1707 года у Англии и Шотландии были разные парламенты и правительства (за исключением 6-летнего периода во время диктатуры Оливера Кромвеля). В 1707 году был принят Акт об унии двух королевств. Шотландский парламент распустили, и страной руководили новые единые парламенты и правительство в Вестминстере в Лондоне. Так было до 1990-х. А с 1999 года в Шотландии снова работает воссозданный шотландский парламент.

29 апреля 1882 года в пригороде Берлина Галензе заработала первая в мире экспериментальная линия троллейбуса. Она, конечно, выглядела совсем не так, как то, к чему мы привыкли.

«Пратроллейбус» назывался «электромот». Его сконструировал Вернер фон Сименс. 29 апреля компания Siemens & Halske открыла экспериментальную троллейбусную линию протяженностью 540 м. Питался «пратроллейбус» с помощью восьмиколесной тележки, которая катилась по двум параллельным контактным проводам. Провода периодически сталкивались из-за сильного ветра, что приводило к коротким замыканиям. Просуществовала первая троллейбусная линия до 13 июня.

29 апреля 1897 года британский физик Джозеф Джон Томсон сообщил об открытии электрона.

Начиная с 1895 года, он проводил эксперименты в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, во время которых установил, что существуют заряженные частицы, масса которых меньше, чем у известных на тот момент молекул и атомов. Первоначально он сообщил об открытии на заседании Лондонского королевского общества Кембриджского университета. Впоследствии опубликовал сенсационную статью в «Electrican». В 1906 году за открытие электрона Томсон получил Нобелевскую премию по физике.

29 апреля 1913 года Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию. Он был не первым, кто применил такой принцип застегивания. Разработки в этом направлении велись еще с середины XIX века. Однако предыдущие варианты застежек были сложны в изготовлении и соответственно слишком дороги для покупателей. Так что успехов в продажах не было. Такой изобретатель-предшественник Витком Дадсон, находясь на грани банкротства, взял себе двух партнеров. Один из них привлек в дело инженера Сундбека. Он доработал предыдущий принцип и создал застежку из двух текстильных лент, на которых были закреплены в шахматном порядке металлические звенья. Их соединял и разъединял замок-слайдер. Фабриканты того времени из-за неудачных предыдущих версий застежек отнеслись к молнии настороженно. Однако со временем она завоевала расположение и покупателей, и производителей.

29 апреля 1918 года – в последний день своей работы – Центральная Рада приняла Конституцию Украинской Народной Республики – «Устав о государственном устройстве, правах и свободах УНР».

Хотя конституционный процесс начался еще в 1917-м — после провозглашения Первого универсала, наработать документ быстро не удалось из-за Октябрьского переворота в России и военной агрессии большевиков. 29 апреля 1918 единогласно приняли очень демократичную первую редакцию Конституции. Она содержала 83 статьи. Документ провозглашал УНР независимым государством, предусматривал широкие гражданские права, отменял смертную казнь и телесные наказания. Но в жизнь эту Конституцию так и не воплотили. Ведь вечером этого дня к власти пришел гетман Павел Скоропадский.

29 апреля 1918 года Павла Скоропадского провозгласили гетманом Украины.

Смена власти произошла почти без сопротивления. Центральная Рада, демонстрируя свою неспособность противодействовать большевистской военной агрессии, почти утратила авторитет среди граждан страны. Накануне переворота немецкие военные, которые помогли выбить большевиков из Киева, арестовали двух министров УНР прямо на заседании Рады. Их подозревали в похищении киевского банкира. Впоследствии по тому же обвинению (и не безосновательно) задержали главу правительства. В целом руководство УНР не устраивало немцев, ведь не обеспечивало исполнение обязательств, данных при подписании Брестского мира. Немецкие военные охотно поддержали генерала и бывшего командующего Первого украинского корпуса Павла Скоропадского. Его еще в 1917 году избрали атаманом Свободного казачества на съезде в Чигирине. Кроме казаков, Скоропадского поддерживали Украинская демократически-хлеборобская партия и Союз земельных собственников. 29 апреля в Киеве начался съезд хлеборобов. Предварительно на нем планировали только «прозондировать почву» относительно готовности сменить власть в стране. Но первое же предложение объявить Скоропадского гетманом горячо поддержали. Затем участники съезда отправились на Софийскую площадь, где провели торжественный молебен, а архиепископ Никодим в Софийском соборе миропомазал гетмана.

Поздним вечером сторонники гетмана уже занимали правительственные и стратегические объекты. Далее были обнародованы «Грамота ко всему украинскому народу» и закон «О временном государственном устройстве Украины», в которых Павел Скоропадский объявлял Центральную Раду распущенной, а себя — новым главой страны, которую из УНР переименовал в Украинское государство.

29 апреля 1982 года обнародовали результаты переписи населения Китая, согласно которым количество людей в стране впервые в истории превысило 1 млрд. Если точно, перепись показала, что в КНР живут 1 008 180 738 человек. К тому моменту Китай был самой густонаселенной страной мира. Ею и оставался в течение следующих десятилетий. Лишь несколько дней назад Bloomberg со ссылкой на данные ООН сообщил, что пальму первенства у Китая отбирает Индия. По последним данным, население Индии превысило 1,428 миллиарда человек, что чуть больше, чем в Китае, где сейчас проживает 1,425 миллиарда человек.

29 апреля 1992 года национальная сборная Украины по футболу провела свой первый международный матч. Он прошел в Ужгороде против сборной Венгрии. Украинцы тогда проиграли со счетом 1:3. Единственный гол забил нападающий одесского «Черноморца» Иван Гецко – со штрафного на 90-й минуте игры. Сейчас 29 апреля отмечают Всеукраинский день футбола.

29 апреля 2011 года состоялась «свадьба ХХІ века» — наследный принц Великобритании Уильям взял в жены давнюю университетскую подругу Кейт Миддлтон.

На тот момент они уже были знакомы десять лет, а встречаться начали еще в вузе – Сент-Эндрюсском университете. Их отношения освещали на первых страницах британских изданий еще с 2005-го. В 2007-м пара ненадолго расходилась: Уильям отправился в тренировочный военный лагерь в графстве Дорсет, а оставшаяся в Лондоне Кейт не выдержала общественного интереса к себе и постоянной «охоты» журналистов. Они заявили о расставании в апреле, но уже в августе заявили, что возобновили отношения. 16 ноября 2010 года о помолвке Уильяма и Кейт сообщили официально. Долгожданное венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Королева Елизавета II присвоила внуку и его жене титул герцога и герцогини Кембриджских. Кстати, на свадьбе пары очень хорошо заработал Лондон. Прибывшие в столицу туристы потратили в дни свадьбы 107 млн фунтов стерлингов (около $176,5 млн). В настоящее время у супругов трое детей: наследник престола Великобритании принц Уэльский Джордж, принцесса Кембриджская Шарлотта и принц Уэльский Луи Артур Чарльз.

29 апреля 2022 года ВСУ освободили Русскую Лозовую. Первым об этом сообщил командир КRAKEN Константин Немичев, впоследствии информацию подтвердили ГУР Минобороны и командование Сухопутных войск ВСУ.

А мэр Харькова Игорь Терехов спрогнозировал, что с освобождением Русской Лозовой интенсивность вражеских обстрелов Харькова должна уменьшиться.

Церковный праздник 29 апреля

29 апреля христиане чтят память мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Они были родными сестрами. Жили в северной Италии в конце III века. Осиротев еще в юном возрасте, они решили не выходить замуж и вели благочестивый образ жизни. Сестер-христианок схватили во времена гонений, устроенных императором Диоклетианом. Их подвергли разным пыткам. Но они не испугались ни отсечения частей тела, ни травли дикими зверями. Во время их мучений произошло несколько чудес, но мучители не изменили своих убеждений. Наконец Агапию и Хионию сожгли на костре, а Ирину пронзили стрелами. Случилось это в 304 году.

Народные приметы

Погожий день предсказывает хорошую погоду в течение мая.

Если идет проливной дождь – лето будет жарким.

Гром – к урожаю хлеба.

Что нельзя делать 29 апреля

Нельзя веселиться, петь и употреблять алкоголь.

Нельзя называть умерших покойниками – только по имени.

Нельзя в этот день одалживать или брать взаймы деньги.