Сегодня 17 апреля: какой праздник и день в истории

17 апреля 1607 года в духовный сан посвящен будущий кардинал Ришелье. В 1847-м арестован Тарас Шевченко, в 1964-м отчаянная домохозяйка Джерри Мок стала первой женщиной, которая сама облетела вокруг земли за штурвалом самолета. А год назад в Харьковской области освободили Базалиевку и Лебяжье.

Праздники и памятные даты 17 апреля

17 апреля в Украине – День пожарной охраны.

Под эгидой ООН проходят Всемирный день борьбы с гемофилией и День летучей мыши.

17 апреля в истории

17 апреля 1607 года в духовный сан посвящен 21-летний Арман Жан дю Плесси де Ришелье.

Будущий кардинал и один из самых влиятельных политиков Франции всех времен прошел очень непростой путь. Мальчику было пять лет, когда умер его отец, оставив вдову в долгах и с пятью детьми. Основным источником для выживания был доход от должности епископа в Люсоне, которая наследовалась членами семьи Ришелье. Чтобы этот доход сохранился, кто-нибудь из сыновей должен был принять духовный сан. Сначала мать планировала, что это будет средний сын, но тот ушел в монастырь. Тогда епископом пришлось стать самому молодому – Арману Жану, хотя он и хотел быть военным, а не священником.

Когда Ришелье стал епископом, ему было 25 лет. Доставшееся ему аббатство в Люсоне больше напоминало руины. Однако сам молодой епископ был неординарной личностью. Поэтому использовал свой сан иначе – епископство позволяло ему появляться при королевском дворе. Ришелье достаточно быстро впечатлил своим умом и эрудицией короля Генриха IV. Однако такой рост епископа не понравился влиятельным лицам двора первого из Бурбонов на троне. Так что Ришелье пришлось покинуть столицу. Он вернулся после убийства Генриха Равальяком, когда в стране нарастал хаос и ради его преодоления были созваны Генеральные штаты. На них Ришелье выступал от духовенства, его хитрость и способность к компромиссам сразу оценили при дворе молодого короля Людовика XIII. Королева-мать Мария Медичи, фактически продолжавшая править Францией, сделала 29-летнего епископа своим духовником. А в 1616 году Ришелье уже вошел в королевский совет как госсекретарь по военным делам и внешней политике. 13 августа 1624 года он стал первым министром короля. На этом посту Ришелье суждено было пробыть 18 лет – до самой смерти в 1642 году.

17 апреля 1847 года при въезде в Киев был арестован Тарас Шевченко.

Официально – по подозрению в участии в деятельности тайного Кирилло-Мефодиевского братства. Шевченко действительно был членом этой организации, далекой от любой революционной деятельности. Но его причастность так и не доказали. При этом поэт получил самое строгое наказание изо всех, кто проходил по этому делу. Конечно же – за свои произведения. Накануне ареста Шевченко на литературных вечерах в Киеве читал свои произведения из сборника «Три лета». Произведения поэта люди переписывали и учили на память. Те, которые не вышли в печать, распространялись в списках, а студенты разных национальностей учили украинский, чтобы лучше понимать стихи. На советы друзей быть осторожным Шевченко не реагировал. Более того, современники свидетельствовали об агитации, которую поэт вел на встречах с крестьянами, доказывая им силу народа.

Недовольство Шевченко на уровне царской власти и Третьего отдела (политической полиции) росло. Во всех документах Третьего отдела особый акцент сделан на поэме «Сон», за которую Николай I считал Шевченко «личным врагом». Так что донос на кирилло-мефодиевцев и Шевченко, сделанный провокатором Петровым, пришелся «очень кстати». Шевченко арестовали на въезде в Киев, куда он спешил на свадьбу основателя Кирилло-Мефодиевского братства Костомарова, не подозревая, что того арестовали еще раньше. У Шевченко отобрали бумаги, в том числе книгу «Три лета», и под конвоем отправили в Петербург. За время пребывания в заточении и хождения на допросы в Третьем отделе поэт написал цикл стихотворений «В каземате». За «неправильные стихи» Шевченко на неопределенный срок назначили рядовым в Оренбургский отдельный корпус с запретом писать и рисовать.

17 апреля 1964 года (по времени в США – 16 апреля) в аэропорту Колумбуса приземлился самолет отчаянной домохозяйки Джеральдин Мок.

Она стала первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара. На невероятное путешествие летчица-любительница потратила чуть менее 30 суток. На момент, когда Джерри решилась на кругосветный перелет, ей было 38, у нее была зажиточная семья и трое детей, младшей из которых исполнилось всего три года. Однако с детства Джеральдин мечтала не о жизни домохозяйки, а о небе. За штурвал самолета она впервые села в 15, окончила предполетные технические курсы, а в университете изучала авиационную технику. Прежде чем сесть дома с детьми, Джеральдин работала директором местного аэропорта. Четырехместный самолет Cessnа-180, на котором она полетела вокруг света, был собственностью семьи. Женщина уже совершала на нем перелеты в Канаду, Мексику и на Багамские острова. Правда технику пришлось основательно подготовить – поставить новый двигатель, топливные баки, навигационные приборы и так далее.

Когда о намерении Джерри написали в местной газете, помочь «этой сумасшедшей» вызвались Национальная ассоциация воздухоплавания, предоставившая аэронавигационные карты, и военные летчики США, которые помогли составить план посадок. К тому же, перед вылетом летчица обошла посольства всех стран на маршруте, чтобы получить разрешения на полеты над их территориями. Но даже предупрежденные о возможном визите «сумасшедшей американки» сотрудники аэропортов (особенно в мусульманских странах) не могли поверить в то, что видели. Так, в Каире от Джерри требовали показать билет, потому что не могли поверить, что она пилот, а не пассажирка. А в Саудовской Аравии военные обыскали самолет – надеялись найти пилота-мужчину. После всех приключений домохозяйка совершила финальный перелет – с Гавайских островов над Тихим океаном – и приземлилась в США.

В аэропорту ее уже встречали более 5000 человек. Она установила семь женских летных мировых рекордов. В том числе стала первой женщиной, совершившей на самолете путешествие вокруг света, пересекла два океана на одномоторном самолете и побила рекорд скорости для суперпродолжительных полетов. 4 мая очередную награду ей уже вручал лично президент США. Мок продолжала летать и ставить рекорды до 1969 года.

17 апреля 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об освобождении еще двух населенных пунктов Харьковской области – Базалиевки и Лебяжьего. А также о том, что ВСУ зашли в Кутузовку.

Церковный праздник 17 апреля

17 апреля – Светлый понедельник.

В этот день чтят память преподобного Иосифа Песнеписца. Он родился в Сицилии в благочестивой христианской семье. В 15 лет поступил в монастырь в Фессалониках. Впоследствии рукоположен в сан пресвитера. Преподобный Григорий Декаполит, посещая монастырь, обратил внимание на молодого монаха и взял его с собой в Константинополь. Вместе они противостояли иконоборцам. Поскольку иконоборцев поддерживали и император, и патриарх, то за поддержкой епископы решили обратиться к Папе Льву III. Посланником к Папе избрали преподобного Иосифа. По дороге его схватили разбойники-арабы, подкупленные иконоборцами, и отправили на Крит. Там он провел в заключении шесть лет. В Рождественскую ночь 820 года ему явился святитель Николай Мирликийский и возвестил о смерти императора-иконоборца Льва Армянина и о прекращении гонений. Оковы упали с Иосифа, а двери отворились. И заключенный оказался на дороге у Константинополя. Придя в город, он уже не застал в живых преподобного Григория Декаполита. Он построил церковь в его честь. Во время восстановления иконоборческой ереси при императоре Феофиле преподобный Иосиф вторично пострадал от еретиков. 11 лет он был в изгнании в Херсоне. В 842 году при царице Феодоре вернулся в Константинополь, но впоследствии снова был изгнан. Вернулся в 867 году. Патриарх Фотий назначил Иосифа духовником всего константинопольского клира. Умер преподобный мирно в глубокой старости.

Народные приметы

Если на березе появились серьги – пора сажать картошку.

Цветут одуванчики — к потеплению.

Что нельзя делать 17 апреля

Нельзя покупать новые вещи.

Нельзя срывать дикорастущие цветы.