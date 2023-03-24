Сегодня 24 марта: какой праздник и день в истории

24 марта 1603 года умерла Елизавета I и были объединены престолы Англии и Шотландии. В 1654 подписаны Мартовские статьи между Гетманщиной и Московским царством. Год назад в этот день в Харькове армия РФ ударила по очереди за «гуманитаркой».

Праздники и памятные даты 24 марта

24 марта в мире и Украине – День борьбы против туберкулеза. В Украине это профессиональный праздник врачей-фтизиатров.

Кроме того, под эгидой ООН проходит Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

24 марта в истории

24 марта 1603 года произошло несколько знаменательных событий. В этот день умер один из самых значительных и известных монархов Англии – королева Елизавета I. На престол взошел первый король из династии Стюартов – Яков I, который до смерти Елизаветы был Яковом VI шотландским.

Таким образом были объединены два престола – Англии и Шотландии. В дальнейшем Яков стал называть себя первым королем Великобритании. Отметим, что Яков I, получивший престол Англии по решению Елизаветы I, был сыном Марии Стюарт. Его мать Елизавета много лет продержала в заключении. Затем состоялся суд и казнь — за участие Марии в очередном заговоре против Елизаветы.

24 марта 1654 года подписаны Мартовские статьи. Это был документ, разработанный Богданом Хмельницким после Переяславской рады. Его целью было — получить письменное подтверждение прав Войска Запорожского и казацкой старшины. Ведь во время рады возникли «неприятные недоразумения», когда с гетмана и старшины представители московского царя требовали присягу, а сами поклясться и гарантировать права и привилегии казачества и жителей Гетманщины отказались. Московский царь подписал Мартовские статьи. По ним Украина хранила военно-административные органы управления, казачье войско и выборного гетмана. А царские воеводы не могли вмешиваться во внутренние дела. Также гетманское правительство имело право вести собственную внешнюю политику и т.д. При этом на территории Украины размещались московские войска, которые должны содержаться за счет Украины. Все это выглядело дипломатическим успехом Хмельницкого. Если бы не одно «но». Мартовские статьи, как и другие документы, которые подписывали руководители Московии и всех видов Россий (от царской до советской и федеративной) не стоили бумаги, на которой были написаны. Уже в 1667 году руководство Московии отвергло все свои обязанности перед Украиной, заключив Андрусовское перемирие с Речью Посполитой.

24 марта 1882 года немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. В дальнейшем этот возбудитель получил имя своего открывателя – палочка Коха. Процесс открытия Кохом туберкулезной палочки – настоящий образец упорства. Микробиологу пришлось провести 271 эксперимент. Но он все-таки смог доказать, что все виды туберкулеза вызывает один возбудитель. Раньше заболевания разных органов считали разными и лечили каждое по-своему, что было малоэффективным. В 1905 году за исследование и открытие лечения туберкулеза Роберта Коха удостоили Нобелевской премии по физиологии и медицине.

24 марта 1906 года в Харькове родилась одна из известнейших певиц СССР Клавдия Шульженко.

Ее отцом был бухгалтер Главного управления железной дороги Иван Шульженко, прекрасно исполнявший украинские народные песни. Именно их училась петь и начала исполнять в 1920-х годах будущая звезда. На пробах на артистку Харьковского драмтеатра юная Шульженко пела «Розпрягайте, хлопці, коні» — и получила работу. В 1927 году она стала актрисой Харьковского театра музкомедии. Настоящая слава пришла к Шульженко во время Второй мировой войны, когда она вместе с оркестром своего мужа Владимира Коралли гастролировала по действующим частям Советской армии. После войны она была уже суперзвездой. Но и в этом статусе продолжала регулярно приезжать в Харьков. Умерла Шульженко в 1984 году, перед тем впав в кому, длившуюся две недели.

24 марта 1918 года Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным.

24 марта 1972 года состоялась мировая премьера лучшего гангстерского фильма всех времен – «Крестный отец».

В США он вышел в прокат несколько раньше – 14 марта. Фильм с бюджетом 6 млн долларов сняли за четыре месяца. В прокате он собрал 268,5 миллиона. «Крестный отец» получил три «Оскара». В том числе – за главную мужскую роль (Марлон Брандо), а также 19 разных наград и 17 номинаций. Слоган фильма («Предложение, от которого невозможно отказаться») стал крылатым выражением.

24 марта 1989 года во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине. Ее провели члены Украинского Хельсинкского союза. Участники забастовки впервые вслух заявили о необходимости развития самостоятельного украинского государства – хотя бы на конфедеративных началах. Уже 1 мая на демонстрацию львовяне вышли с сине-желтыми флагами. Через несколько месяцев забастовки охватили Донбасс и всю Украину.

24 марта 2022 года армия РФ ударила по очереди за гуманитарной помощью на Салтовке в Харькове.

Сначала сообщали о шестерых погибших и 15 раненых. Позже выяснилось, что жертв было еще больше – девять человек погибли и 16 получили ранения.

Церковный праздник 24 марта

24 марта христиане чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Будущий святитель с детства имел талант к наукам, особенно – философии. Однако высшую мудрость искал в монастырях и беседах с отшельниками. Придя в Иерусалим, он стал духовным сыном иеромонаха Иоанна Мосха и отдался ему на послушание. Праведники вместе путешествовали по монастырям, записывали жития и наставления тех, кто в них находился. Когда варвары стали угрожать Александрии, святой Патриарх Иоанн в сопровождении святых Софрония и Иоанна направился в Константинополь, но в пути умер. Святые Иоанн и Софроний с одиннадцатью другими монахами отправились в Рим. В Риме преподобный Иоанн скончался. Его тело Софроний доставил в Иерусалим и похоронил в обители святого Феодосия. После смерти патриарха Модеста (633 или 634) на престол избрали Софрония. Он руководил Иерусалимской церковью в течение 10 лет. В конце жизни святитель Софроний со своей паствой пережил двухлетнюю осаду Иерусалима магометанами. Истощенные голодом христиане согласились открыть городские ворота с условием, что противник пощадит святыни. Однако это условие не было выполнено, и святой Патриарх Софроний умер в глубокой скорби об осквернении христианских святынь.

Народные приметы

Если распустились листья на вербе, то уже можно сажать лук, чеснок и зелень.

Утки купаются в озере или реке – скоро потеплеет.

Что нельзя делать 24 марта

Не стоит давать обещаний и клятв, иначе ничего не сбудется.

Нельзя ссориться с родителями, а невестке – со свекровью.

Нельзя оставлять друзей или родственников ухаживать за малышом.