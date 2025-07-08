Убийством закончились посиделки за гаражами на Салтовке
Утром 6 июля получили сообщение о жуткой находке, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. Как оказалось, на Салтовке обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Эксперты установили: причиной смерти стали множественные повреждения и переломы. Вскоре следователи выяснили, что накануне вечером компания из четырех человек выпивала за гаражами. Между 25-летним мужчиной и тремя другими парнями возникла ссора. После чего началась драка – потерпевший получил многочисленные удары по голове, туловищу, после чего – умер.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники отдела криминальной полиции и сектора уголовного анализа Харьковского РУП №2 совместно с оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП разоблачили и задержали трех подозреваемых: 18-летнего юношу и двух 16-летних. Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ, несовершеннолетних – в присутствии законных представителей», – рассказали в полиции.
На данный момент трем парням вручили подозрение, им грозит до десяти лет за решеткой.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 11:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 июля получили сообщение о жуткой находке, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. Как оказалось, на Салтовке обнаружили тело мужчины.".