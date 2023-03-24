Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії

24 березня 1603 померла Єлизавета I та були об’єднані престоли Англії й Шотландії. У 1654 підписані Березневі статті між Гетьманщиною та Московським царством. Рік тому цього дня в Харкові армія РФ вдарила по черзі за “гуманітаркою”.

Свята та пам’ятні дати 24 березня

24 березня у світі та Україні – День боротьби проти туберкульозу. В Україні це професійне свято лікарів-фтизіатрів.

Крім того, під егідою ООН проходить Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв.

24 березня в історії

24 березня 1603 відбулося кілька знаменних подій. Цього дня померла одна із найзначніших і найвідоміших монархів Англії – королева Єлизавета I. На престол зійшов перший король із династії Стюартів – Яків I, який до смерті Єлизавети був Яковом VI шотландським.

Таким чином було об’єднано два престоли – Англійський та Шотландський. Надалі Яків став називати себе першим королем Великої Британії. Яків I, який отримав престол Англії за рішенням Єлизавети I, був сином Марії Стюарт. Його матір Єлизавета багато років протримала ув’язненою. Потім відбувся суд і страта – за участь Марії у черговій змові проти Єлизавети.

24 березня 1654 року підписано Березневі статті. То був документ, розроблений Богданом Хмельницьким після Переяславської ради. Його метою було – отримати письмове підтвердження прав Війська Запорізького та козацької старшини. Адже під час ради виникли “неприємні непорозуміння”, коли з гетьмана та старшини представники московського царя вимагали присягу, а самі присягнути та гарантувати права та привілеї козацтва й жителів Гетьманщини відмовилися. Московський цар підписав Березневі статті. За ними Україна зберігала військово-адміністративні органи управління, козацьке військо та виборного гетьмана. А царські воєводи не могли втручатися у внутрішні справи. Також гетьманський уряд мав право вести власну зовнішню політику тощо. При цьому на території України розміщувалися московські війська, які повинні утримуватись коштом України. Усе це виглядало дипломатичним успіхом Хмельницького. Якби не одне “але”. Березневі статті, як і інші документи, які підписували керівники Московії та всіх видів Росій (від царської до радянської та федеративної) не коштували паперу, на якому були написані. Уже 1667 року керівництво Московії відкинуло всі свої обов’язки перед Україною, уклавши Андрусівське перемир’я з Річчю Посполитою.

24 березня 1882 року німецький бактеріолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу. Надалі цей збудник отримав ім’я свого відкривача – паличка Коха. Процес відкриття Кохом туберкульозної палички – справжній зразок завзятості. Мікробіологу довелося провести 271 експеримент. Але він таки зміг довести, що всі види туберкульозу викликає один збудник. Раніше захворювання різних органів вважали різними та лікували кожне по-своєму, що було малоефективним. У 1905 році за дослідження та відкриття лікування туберкульозу Роберта Коха удостоїли Нобелівської премії з фізіології та медицини.

24 березня 1906 року в Харкові народилася одна із найвідоміших співачок СРСР Клавдія Шульженко.

Її батьком був бухгалтер Головного управління залізниці Іван Шульженко, який чудово виконував українські народні пісні. Саме їх навчалася співати та почала виконувати у 1920-х роках майбутня зірка. На пробах на артистку Харківського драмтеатру юна Шульженко співала “Розпрягайте, хлопці, коні” – та отримала роботу. 1927 року вона стала актрисою Харківського театру музкомедії. Справжня слава прийшла до Шульженко під час Другої світової війни, коли вона разом з оркестром свого чоловіка Володимира Кораллі гастролювала діючими частинами Радянської армії. Після війни вона вже була суперзіркою. Але й у цьому статусі продовжувала регулярно приїжджати до Харкова. Померла Шульженко 1984 року, перед тим впавши в кому, що тривала два тижні.

24 березня 1918 року Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною.

24 березня 1972 року відбулася світова прем’єра найкращого гангстерського фільму всіх часів – “Хрещений батько”.

У США він вийшов у прокат дещо раніше – 14 березня. Фільм із бюджетом 6 млн доларів зняли за чотири місяці. У прокаті він зібрав 268,5 мільйона. “Хрещений батько” отримав три “Оскари”. У тому числі – за головну чоловічу роль (Марлон Брандо), а також 19 різних нагород та 17 номінацій. Слоган фільму (“Пропозиція, від якої неможливо відмовитися”) став крилатим виразом.

24 березня 1989 року у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні. Його провели члени Української Гельсінської спілки. Учасники страйку вперше заявили про необхідність розвитку самостійної української держави – хоча б на конфедеративних засадах. Уже 1 травня на демонстрацію львів’яни вийшли із синьо-жовтими прапорами. За кілька місяців страйки охопили Донбас та всю Україну.

24 березня 2022 року армія РФ вдарила по черзі за гуманітарною допомогою на Салтівці в Харкові.

Спочатку повідомляли про шістьох загиблих та 15 поранених. Пізніше з’ясувалося, що жертв було ще більше – дев’ятеро людей загинули та 16 отримали поранення.

Церковне свято 24 березня

24 березня християни внашовують пам’ять святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. , Майбутній святитель з дитинства мав хист до наук, особливо – філософії. Проте найвищу мудрість шукав у монастирях та бесідах із пустельниками. Прибувши до Єрусалиму, він став духовним сином ієромонаха Іоанна Мосха та віддався йому на послух. Праведники разом подорожували монастирями, записували житія і повчання тих, хто в них подвизався. Коли варвари стали загрожувати Олександрії, святий Патріарх Іоанн у супроводі святих Софронія та Іоанна попрямував до Константинополя, але дорогою помер. Святі Іван і Софроній з одинадцятьма іншими ченцями вирушили до Риму. У Римі преподобний Іоанн помер. Його тіло Софроній доставив в Єрусалим та поховав у обителі святого Феодосія. Після смерті патріарха Модеста (у 633 чи 634 році) на престол обрали Софронія. Він керував Єрусалимською церквою протягом 10 років. Наприкінці життя святитель Софроній зі своєю паствою пережив дворічну облогу Єрусалима магометанами. Виснажені голодом християни погодилися відкрити міську браму з умовою, що противник пощадить святині. Однак ця умова не була виконана, і святий Патріарх Софроній помер у глибокій скорботі про осквернення християнських святинь.

Народні прикмети

Якщо розпустилося листя на вербі, то вже можна садити цибулю, часник та зелень.

Качки купаються в озері чи річці – скоро потеплішає.

Що не можна робити 24 березня

Не варто давати обіцянок і присяг, інакше нічого не справдиться.

Не можна сваритися з батьками, а невістці – зі свекрухою.

Не можна залишати друзів чи родичів доглядати малюка.