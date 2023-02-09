Сьогодні 9 лютого: яке свято та день в історії

9 лютого за церковним календарем – перенесення мощей святителя Йоана Золотоустого. У цей день було укладене Андрусівське перемир’я, що поділило Україну по Дніпру, та Берестейський мирний договір, яким світ визнав УНР.

Свята та пам’ятні дати 9 лютого

Державні та професійні свята України 9 лютого не відзначають.

У світ – День стоматолога.

9 лютого в історії

9 лютого 1667 року в селі Андрусові (близько Смоленська) Річ Посполита і Московське царство уклали перемир’я, яким завершилася війна між ними 1654 – 1667 років. Серед іншого, підписана угода передбачала поділ України навпіл (по Дніпру). Під владою Москви залишалася Лівобережна Україна, Сіверська земля з Черніговом та Стародубом, а також Смоленськ. У складі Речі Посполитої – Правобережна Україна (крім Києва). Київ з околицями на два роки передавали Московському царству, проте формулювання передбачало можливість залишити Київ за Московією назавжди. Запорізька Січ мала перебувати під спільною владою обох держав. Такі домовленості викликали козацьке повстання. Адже Андрусівський договір порушував домовленості, досягнуті під час Переяславської Ради. На тій раді представники Москви традиційно для себе дали обіцянки, які не планували виконувати. Через позицію, яку зайняли козаки та гетьманські уряди, більшість статей Андрусівського миру не виконали. Московсько-польські переговори щодо сфер впливу на Українську козачу державу продовжилися укладанням доповнень до договору — так званих Московських пунктів.

9 лютого 1893 року відбувся перший у світі сеанс стриптизу. Його влаштували в “Мулен Руж” у Парижі під час студентської вечірки. Проходив імпровізований конкурс краси. І одна з учасниць – модель під сценічним псевдонімом Мона – скинула з себе одяг. За це її заарештували та виписали штраф у 100 франків. У тому ж 1893 стриптиз з’явився й у Чикаго, де оголилася танцівниця кабаре.

9 лютого 1918 року війська Червоної армії під командуванням Михайла Муравйова захопили Київ. Цьому передували обстріли та штурм столиці УНР, які тривали кілька днів. Внаслідок обстрілів та подальшого вторгнення у столиці загинули кілька тисяч людей. Того ж дня – 9 лютого 1918 року – було підписано Берестейський мирний договір.

Згідно з ним Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія та Болгарське царство визнали УНР самостійною державою. Після цього Німеччина відправила війська на підтримку УНР, що дозволило на якийсь час вигнати радянських загарбників з Києва.

9 лютого 2018 року американський телеканал CBS з посиланням на джерела у Пентагоні повідомив, що в Сирії під авіаудар міжнародної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці. Вони намагалися захопити нафтове родовище в районі селища Хішам. Як з’ясувалося, бій відбувся напередодні – у ніч із 7 на 8 лютого. А знищені під час нього були найманці тієї ж ПВК “Вагнера”, яка зараз бере активну участь у злочинах російських загарбників в Україні. По “вагнерівцях” та їхніх сирійських поплічниках, які намагалися зайнятися традиційним для себе грабунком (тільки в масштабах родовищ), завдали ракетно-повітряного удару Збройні сили США. Інформація про втрати путінсько-асадівських бандитів відрізняється від 200 до 500 осіб. Відомо, що в результаті бою повністю було розбито два батальйони “вагнерівців”, а також – російська група артилерійської підтримки, тилова база та російсько-сирійський штаб в глибині території.

Церковне свято 9 лютого

9 лютого християни відзначають перенесення мощів святителя Йоана Золотоустого.

Йоан Золотоустий – один із найвідоміших богословів, вчитель та ієрарх – помер у 407 році у місті Комани на шляху до місця заслання. Він був засуджений підступами імператриці Євдоксії за викриття пороків, що панували в Константинополі. Мощі Йоана перенесли до Константинополя 438 року – через 30 років після смерті святого, коли до влади прийшов син Євдоксії імператор Феодосія II. У IX столітті на свято на честь перенесення мощів святителя Йоана Золотоустого написано церковні піснеспіви.

Народні прикмети

Завірюха 9 лютого передбачає родюче літо.

Якщо запітніли вікна, погода зіпсується.

Собаки лягають на сніг – до хуртовини.

Що не можна робити 9 лютого

Не бажано мити голову – це до хвороби.

Не можна ображатися та з’ясовувати стосунки.

Не можна робити покупки та робити подарунки.