Сегодня 9 февраля: какой праздник и день в истории

9 февраля по церковному календарю – перенос мощей святителя Иоанна Златоуста. В этот день было заключено Андрусовское перемирие, разделившее Украину по Днепру, и Берестейский мирный договор, которым европейские страны признали независимость УНР.

Праздники и памятные даты 9 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 9 февраля не отмечают.

В мире – День стоматолога.

9 февраля в истории

9 февраля 1667 года в селе Андрусово (в районе Смоленска) Речь Посполитая и Московское царство заключили перемирие, которым завершилась война между ними 1654 – 1667 годов. Среди прочего, подписанное соглашение предусматривало разделение Украины пополам (по Днепру). Под властью Московы оставалась Левобережная Украина, Северская земля с Черниговом и Стародубом, а также Смоленск. В составе Речи Посполитой – Правобережная Украина (кроме Киева). Киев с окрестностями на два года передавали Московскому царству, однако формулировка предполагала возможность оставить Киев за Московией навсегда. Запорожская Сечь должна была находиться под общей властью обоих государств. Такие договоренности вызывали казацкое восстание. Ведь Андрусовский договор нарушал договоренности, достигнутые во время Переяславской Рады. На той раде представители Москвы традиционно для себя дали обещания, которые не планировали выполнять. Из-за позиции, которую заняли казаки и гетманские правительства, большинство статей Андрусовского мира не выполнили. Московско-польские переговоры по сферам влияния на Украинское казачье государство продолжились заключением дополнений к договору — так называемых Московских пунктов.

9 февраля 1893 года состоялся первый в мире сеанс стриптиза. Его устроили в «Мулен Руж» в Париже во время студенческой вечеринки. Проходил импровизированный конкурс красоты. И одна из участниц – модель под сценическим псевдонимом Мона – сбросила с себя всю одежду. За это ее арестовали и выписали штраф в 100 франков. В том же 1893 году стриптиз появился и в Чикаго, где обнажилась танцовщица кабаре.

9 февраля 1918 года войска Красной армии под командованием Михаила Муравьева захватили Киев. Этому предшествовали обстрелы и штурм столицы УНР, которые длились несколько дней. В результате обстрелов и последующего вторжения в столице погибли несколько тысяч человек. В тот же день – 9 февраля 1918 года – был подписан Берестейский мирный договор.

Согласно ему Немецкая империя, Австро-Венгерская империя, Османская империя и Болгарское царство признали УНР самостоятельным государством. После этого Германия отправила войска в поддержку УНР, что позволило на время изгнать советских захватчиков из Киева.

9 февраля 2018 года американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники. Они пытались захватить нефтяное месторождение в районе поселка Хишам. Как выяснилось, бой состоялся накануне – в ночь с 7 на 8 февраля. А уничтожены во время него были наемники той же ЧВК «Вагнера», которая сейчас активно участвует в преступлениях российских захватчиков в Украине. По «вагнеровцам» и их сирийским приспешникам, пытавшимся заняться традиционным для себя грабежом (только в масштабах месторождений), нанесли ракетно-воздушный удар Вооруженные силы США. Информация о потерях путинско-ассадовских бандитов разнится от 200 до 500 человек. Известно, что в результате боя полностью были разбиты два батальона «вагнеровцев», а также – российская группа артиллерийской поддержки, тыловая база и российско-сирийский штаб в глубине территории.

Церковный праздник 9 февраля

9 февраля христиане отмечают перенос мощей святителя Иоанна Златоуста.

Иоанн Златоуст — один из самых известных богословов, учитель и иерарх – умер в 407 году в городе Команы на пути к месту ссылки. Его осудили в результате происков императрицы Евдоксии – за разоблачение царивших в Константинополе пороков. Мощи Иоанна перенесли в Константинополь в 438 году – через 30 лет после смерти святого, когда к власти пришел сын Евдоксии император Феодосия II. В IX веке в праздник в честь переноса мощей святителя Иоанна Златоуста написаны церковные песнопения.

Народные приметы

Метель 9 февраля предсказывает плодородное лето.

Если запотели окна, погода испортится.

Собаки ложатся на снег – к метели.

Что нельзя делать 9 февраля

Не желательно мыть голову – это к болезням.

Нельзя обижаться и выяснять отношения.

Нельзя совершать покупки и делать подарки.