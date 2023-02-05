Сегодня 5 февраля: какой праздник и день в истории

5 февраля по церковному календарю – память мучеников Климента и Агафангела. В этот день два года подряд большевики захватывали Киев, а сомалийские пираты освободили украинский экипаж судна «Фаина».

Праздники и памятные даты 5 февраля

5 февраля государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают. В мире – Международный день проектирования.

5 февраля в истории

5 февраля 1918 года начался штурм Печерска в Киеве войсками большевиков под командованием Муравьева. Были заняты рабочие окрестности столицы УНР. Полностью захватить Киев наскоком в этот день не удалось. Для получения города большевики прибегли к обходному маневру, наступая с трех сторон и в ближайшие дни взяли Киев. Однако ненадолго – уже 9 февраля правительство УНР подписало мирный договор с Германией и Австро-Венгрией. Украина вышла из Первой мировой войны, а ее государственный суверенитет была вынуждена признать и РСФСР. Впрочем, войска Муравьева совсем не собирались покидать Киев, и 12 февраля Совет народных министров УНР обратился за военной помощью к Германии. При поддержке немецкого войска армия УНР вытеснила большевиков из Киева, 1 марта остатки большевистского войска отошли на левый берег Днепра. А в Киеве встречали с церковными звонами и молебнами гайдамаков Симона Петлюры, Сечевых стрельцов Евгения Коновальца и запорожцев Константина Присовского. Немецкая армия вступила в город на следующий день, прибыв по железной дороге.

5 февраля 1919 года под натиском большевистского войска защитники УНР — корпус Сечевых стрельцов — окончательно покинули Киев. В тот же день в город вошли Богунский и Таращанский полки под командованием Щорса и Боженко.

5 февраля 1946 года вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Этот документ подписали в Москве еще 16 августа 1945 года, а 5 февраля 1946 года в Варшаве стороны обменялись ратификационными грамотами. Договор юридически зафиксировал переход Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР, как предварительно договаривались руководители США, Великобритании и СССР на Ялтинской конференции.

5 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Норвегией.

5 февраля 2009 года сомалийские пираты отпустили судно «Фаина», в составе экипажа которого было 17 украинских моряков. За это пираты получили выкуп 3,2 млн долларов. В плену современных корсаров украинское грузовое судно (ходящее под флагом Белиза) и его команда находились с 25 сентября 2008 года. На борту корабля находился груз танков Т-72, РСЗО БМ-21 «Град», огнестрельного оружия и другого военного оборудования. Груз был предназначен для Кении.

Церковный праздник 5 февраля

5 февраля христиане чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. Климент родился в семье христианки и язычника. Отец умер рано, а мать замучили за ее веру, когда парню было 12 лет. Климента усыновила христианка София и воспитывала в своей вере. Во время голода она забирала детей, которых покидали родители-язычники, Климент помогал ей и учил детей вере в Христа. Климент быстро делал «церковную карьеру», и в 18 лет уже получил сан пресвитера, а в 20 – епископа Анкирского. Климента подвергли тяжким мучениям во время гонений на христиан, устроенных императором Диоклетианом. Святого вешали на дереве, резали тело острым железом, били палками и камнями, крутили на колесе и жгли на медленном огне. Но Бог всякий раз исцелял мученика. Тогда Климента отпраили в Рим – лично к Диоклетиану. Тот при виде абсолютно здорового человека не поверил, что Климента подвергали пыткам. И провел новую серию расправ, а затем заключил святого в тюрьму. Многие, кто видел, как мучили святого, и его исцеления, поверили в Христа. Многих из них впоследствии казнили. А Климента Диоклетиан отправил в Никомидию к своему соправителю Максимиану.

По дороге, на корабле, к святому присоединился его ученик Агафангел, избежавший казни с другими исповедниками и желавший пострадать и умереть за Христа вместе с епископом Климентом, который подверг их таким бесчеловечным пыткам. Даже смотрящие на это язычники не выдержали и избили камнями мучителей. Так святые получили свободу, но впоследствии снова были схвачены и отправлены на родину, в город Анкир. Климента и Агафангела переправляли из города в город, от наместника к наместнику и подвергали все новым и новым пыткам. Бог же исцелял их раны. После смерти императора Максимиана святому Агафангелу отрубили голову. Климента же освободили анкирские христиане из тюрьмы и отвезли в пещерный храм. Там он совершил литургию, после которой возвестил верующим о скором окончании гонений и своей смерти. Действительно святого мученика вскоре убили ворвавшиеся в храм воины.

Народные приметы

Какая погода в первой половине дня 5 февраля – такой она будет в январе следующего года.

Если на улице много снега, будет хороший урожай пшеницы.

Что нельзя делать 5 февраля

Нельзя смотреть на звезды, которые падают (метеориты).

Нельзя жадничать.

Нельзя лениться.