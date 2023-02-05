Сьогодні 5 лютого: яке свято та день в історії

5 лютого за церковним календарем – пам’ять мучеників Климента йАгафангела. У цей день два роки поспіль більшовики захоплювали Київ, а сомалійські пірати звільнили український екіпаж судна “Фаїна”.

Свята та пам’ятні дати 5 лютого

5 лютого державних та профейсійних свят України не відзначають. У світі – Міжнародний день проєктування.

5 лютого в історії

5 лютого 1918 року розпочався штурм Печерська в Києві військами більшовиків під командуванням Муравйова. Були зайняті робітничі околиці столиці УНР. Повністю захопити Київ наскоком у цей день не вдалося. Для здобуття міста більшовики вдалися до обхідного маневру, наступаючи з трьох сторін і протягом найближчих днів таки взяли Київ. Проте ненадовго – уже 9 лютого уряд УНР підписав мирний договір із Німеччиною та Австро-Угорщиною. Україна вийшла з Першої світової війни, а її державний суверенітет була змушена визнати й РРФСР. Втім війська Муравйова зовсім не збирались полишати Київ, і 12 лютого Рада народних міністрів УНР звернулась по військову допомогу до Німеччини. За підтримки німецького війська армія УНР витіснила більшовиків із Києва, 1 березня залишки більшовицького війська відійшли на лівий береш Дніпра. А в Києві зустрічали з церковними звонами та молебнамигайдамаків Симона Петлюри, Січових стрільців Євгена Коновальця та запорожців Костянтина Прісовського. Німецька армія вступила до міста наступного дня, прибувши залізницею.

5 лютого 1919 року під натиском більшовицького війська захисники УНР – корпус Січових стрільців – остаточно залишили Київ. Того ж дня в місто увійшли Богунський і Таращанський полки під командуванням Щорса та Боженка.

5 лютого 1946 року набув чинності “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. Цей документ підписали в Москві ще 16 серпня 1945 року, а 5 лютого 1946 у Варшаві сторони обмінялися ратифікаційними грамотами. Договір юридично зафіксував перехід Західної України та Західної Білорусі від Польщі до СРСР, як попередньо домовлялися керівники США, Великої Британії та СРСР на Ялтинській конференції.

5 лютого 1992 року Українавстановиладипломатичнівідносини з Норвегією.

5 лютого 2009 року сомалійські пірати відпустили судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого було 17 українських моряків. За це пірати отримали викуп 3,2 млндоларів. У полоні сучасних корсарів українське вантажне судно (яке ходить під прапором Белізу) та його команда знаходилися з 25 вересня 2008 року. На борту корабля був вантаж танків Т-72, РСЗВ БМ-21 “Град”, вогнепальної зброї та іншого військового обладнання. Вантаж був призначений для Кенії.

Церковне свято 5 лютого

5 лютого християни вшановують пам’ять священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела. Климент народився в родині християнки та язичника. Батько його помер рано, а матір замучили за її віру, коли хлопцю було 12 років. Климента всиновила християнка Софія і виховувала у своїй вірі. Під час голоду вона забирала до себе дітей, яких покидали батьки-язичники, Климент допомагав їй і навчав дітей вірі в Христа. Климент швидко робив “церковну кар’єру”, і у 18 років уже отримав сан пресвітера, а в 20 – єпископа Анкірського. Климента піддали тяжким мукам під час гонінь на християн, влаштованих імператором Діоклетіаном. Святого вішали на дереві, різали тіло гострим залізом, били палицями та камінням, крутили на колесі і палили на повільному вогні. Але Бог щоразу зцілював мученика. Тоді Климента відпривили в Рим – особисто до Діоклетіана. Той побачивши абсолютно здорову людину не повірив, що Климента піддавали тортурам. І учинив нову серію розправ, а потім ув’язнив святого. Багато з тих, хто бачив, як мучили святого та його зцілення, увірували в Христа. Багато з них згодом стратили. А Климента Діоклетіан відправив до Нікомідії до свого співправителя Максиміана. Дорогою, на кораблі, до святого приєднався його учень Агафангел, який уникнув страти з іншими сповідниками і бажав постраждати і померти за Христа разом з єпископом Климентом.

Імператор Максиміан віддав святих Климента та Агафангела правителю Агрипіну, який піддав їх таким нелюдським катуванням. Навіть язичники, які дивились на це, не витримали й побили камінням мучителів. Так святі отримали свободу, але згодом знову були схоплені та відправлені на батьківщину, в місто Анкір. Климента та Агафангела переправляли з міста до міста, від намісника до намісника, й піддавали все новим і новим тортурам. А Бог зцілював їхні рани. Після смерті імператора Максиміана святому Агафангелу відсікли голову. А Климента звільнили анкірські християни з в’язниці та відвезли до печерного храму. Там він провів літургію, після якої сповістив віруючим про швидке закінчення гонінь і свою смерть. Дійсно святого мученика незабаром вбили воїни, які увірвалися до храму.

Народні прикмети

Яка погода в першій половині дня 5 лютого – такою вона буде в січні наступного року.

Якщо на вулиці багато снігу, буде хороший врожай пшениці.

Що не можна робити 5 лютого

Не можна дивитися на зірки, які падають (метеорити).

Не можна скупитися.

Не можна лінуватися.