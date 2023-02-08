Сьогодні 8 лютого: яке свято та день в історії

8 лютого за церковним календарем – пам’ять преподобного Ксенофонта, його дружини Марії та їхніх синів. Цього дня в Англії стратили шотландську королеву Марію Стюарт, а в Росії Дантес смертельно поранив на дуелі Пушкіна.

Свята та пам’ятні дати 8 лютого

Державні та професійні свята України 8 лютого не відзначають. Також немає визначних світових заходів.

8 лютого в історії

8 лютого 1587 року в англійському замку Фотерінгей стратили королеву Шотландії Марію I Стюарт. Історія життя і смерті цієї жінки настільки багата “сюжетними поворотами”, пристрастями та змовами, що, мабуть, є однією з найчастіше використовуваних у літературі та кінематографі.

Коротко зобразити історію життя Марії Стюарт можна лише “широкими мазками”. Вона була єдиною дитиною французької принцеси Марії де Гіз і короля Шотландії Якова V, яка пережила батька. Сини королівської пари Шотландії померли ще за життя Якова, а Марія народилася за шість днів до його смерті. Тож немовлятам її проголосили королевою Шотландії. Спочатку Марію планували видати заміж за англійського принца Едуарда – сина Генріха VIII – та об’єднати королівства. Однак надалі зміна “групи осіб”, що керувала від імені малолітньої королеви, спровокувала зміну проанглійської політики на профранцузьку. З цим почалася війна – Англія вдерлася до Шотландії. Марію вирішили видати заміж за спадкоємця французького престолу дофіна Франциска. Французькі війська допомогли шотландцям вибити англійців із країни, а шестирічна королева відбула до Франції.

Коли їй виповнилося 16, Марія Стюарт вийшла заміж за Франциска, який незабаром став королем Франції. Однак французькою королевою Марія пробула лише рік – після смерті чоловіка їй довелося повернутися до Шотландії. Якийсь час Марія справлялася з керівництвом державою, проводячи стриману політику. Її фатальною помилкою було ще за життя у Франції заявити про претензії на престол Англії. Це значно ускладнювало стосунки Марії з королевою Єлизаветою I на все життя, а в результаті коштувало Марії Стюарт голови. Втім до ув’язнення та страти Марія Стюарт встигла ще двічі вийти заміж, народити дитину (майбутнього короля Англії та Шотландії Якова VI), бути звинуваченою у вбивстві другого чоловіка, бігти в Англію і просити заступництва у споконвічної суперниці Єлизавети… Після того як Марія зреклася престолу Шотландії на користь сина і віддала себе в руки Єлизавети I, вона все одно продовжувала плести інтриги проти англійської королеви, вести секретне листування і так далі. У результаті, бувши втягнутою в чергову змову, Марія в листуванні підтримала ідею вбивства Єлизавети I. Цей лист потрапив до рук англійської королеви, і Марію Стюарт засудили до страти. 8 лютого 1587 року її обезголовили. Складні стосунки двох королів лягли в основу гучного фільму “Марія – королева Шотландії” (або “Дві королеви”) із Сіршею Ронан та Марго Робі у головних ролях.

Після смерті Єлизавети I, яка не мала дітей, престол Англії зайняв син Марії Стюарт Яків.

8 лютого 1837 року відбулася знаменита дуель між Олександром Пушкіним та Жоржем Дантесом. Поет та його супротивник стрілялися на пістолетах. У результаті дуелі Пушкін був смертельно поранений і через два дні помер.

8 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом та Азербайджаном.

8 лютого 1994 року Україна приєдналася до програми НАТО “Партнерство заради миру”.

Церковне свято 8 лютого

8 лютого християни вшановують пам’ять преподобних Ксенофонта, його дружини Марії та їхніх синів Аркадія та Йоана. Ця знатна родина жила в Константинополі. Батьки, щоб дати синам хорошу освіту, відправили їх кораблем у фінікійське місто Бейрут. Але корабель потрапив у шторм, а братів хвилі викинули на берег у різних місцях. Сумуючи про розлучення, брати присвятили себе Богові та прийняли чернецтво. Батьки довго не отримували звісток про своїх дітей та вважали їх загиблими. Однак Ксенофонт до останнього вірив, що сини жіві, покладаючись на Бога, й втішав дружину. Через кілька років подружжя здійснило паломництво по Святих місцях і зустріло в Єрусалимі своїх синів, які трудилися в різних монастирях. Батьки вирішили решту життя також присвятити богу, прийнявши чернецтво. Сини ж, попрощавшись із батьками, пішли в пустелю, де здійснили чимало подвигів, прославилися даром чудотворень та прозорливості. Преподобні старці Ксенофонт і Марія також отримали від Бога дар чудотворень.

Народні прикмети

Світлий день – до ранньої весни.

Якщо кішка часто дивиться у вікно, буде потепління.

Що не можна робити 8 лютого

Не можна забувати про померлих родичів, треба сходити до храму та поставити свічку за упокій.

Не рекомендується відчиняти вікна.

Бажано не ночувати наодинці.