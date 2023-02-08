Сегодня 8 февраля: какой праздник и день в истории

8 февраля по церковному календарю – память преподобного Ксенофонта, его жены Марии и их сыновей. В этот день в Англии казнили шотландскую королеву Марию Стюарт, а в России Дантес смертельно ранил на дуэли Пушкина.

Праздники и памятные даты 8 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 8 февраля не отмечают. Также нет выдающихся мировых мероприятий.

8 февраля в истории

8 февраля 1587 года в английском замке Фотерингей казнили королеву Шотландии Марию I Стюарт. История жизни и смерти этой женщины настолько богата «сюжетными поворотами», страстями и заговорами, что, пожалуй, является одной из наиболее часто используемых в литературе и кинематографе.

Кратко изобразить историю жизни Марии Стюарт можно только «широкими мазками». Она была единственным пережившим отца ребенком короля Шотландии Якова V и французской принцессы Марии де Гиз. Сыновья королевской пары Шотландии умерли еще при жизни Якова, а Мария родилась за шесть дней до его смерти. Так что младенцам ее провозгласили королевой Шотландии. Вначале Марию планировали выдать замуж за английского принца Эдуарда – сына Генриха VIII – и объединить королевства. Однако в дальнейшем изменение «группы лиц», правившей от имени малолетней королевы, спровоцировало смену проанглийской политики на профранцузскую. С этим началась война – Англия вторглась в Шотландию. Марию решили выдать замуж за наследника французского престола дофина Франциска. Французские войска помогли шотландцам выбить англичан из страны, а 6-летнюю Марию отправили во Францию.

Когда ей исполнилось 16, Мария Стюарт вышла замуж за Франциска, ставшего вскоре королем Франции. Однако французской королевой Мария пробыла всего год – после смерти мужа ей пришлось вернуться в Шотландию. Некоторое время Мария справлялась с руководством государством, проводя сдержанную политику. Ее роковой ошибкой было еще при жизни во Франции заявить о претензиях на престол Англии. Это существенно усложняло отношения Марии с королевой Елизаветой I на протяжении всей жизни, а в итоге стоило Марии Стюарт головы. Но до заточения и казни Мария Стюарт успела еще дважды выйти замуж, родить ребенка (будущего короля Англии и Шотландии Якова VI), быть обвиненной в убийстве второго мужа, бежать в Англию и просить покровительства у извечной соперницы Елизаветы… После того как Мария отреклась от престола Шотландии в пользу сына и отдала себя в руки Елизаветы I, она все равно продолжала плести интриги против английской королевы, вести секретную переписку и так далее. В итоге будучи втянутой в очередной заговор, Мария в переписке поддержала идею убийства Елизаветы I. Это письмо попало в руки английской королевы, и Марию Стюарт приговорили к смертной казни. 8 февраля 1587 года ее обезглавили. Сложные отношения двух королев легли в основу нашумевшего фильма «Мария – королева Шотландии» (или «Две королевы») с Сиршей Ронан и Марго Роби в главных ролях.

После смерти Елизаветы I, не имевшей детей, престол Англии занял сын Марии Стюарт Яков.

8 февраля 1837 года состоялась знаменитая дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом. Поэт и его противник стрелялись на пистолетах. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и спустя два дня скончался.

8 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном.

8 февраля 1994 года Украина присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира».

Церковный праздник 8 февраля

8 февраля христиане чтят память преподобных Ксенофонта, его супруги Марии и их сыновей Аркадия и Иоанна. Эта знатная семья жила в Константинополе. Родители, чтобы дать сыновьям хорошее образование, отправили их на корабле в финикийский город Бейрут. Но корабль попал в шторм, а братьев волны выбросили на берег в разных местах. Скорбя о расставании, братья посвятили себя Богу и приняли монашество. Родители долго не получали известий о своих детях и считали их погибшими. Однако Ксенофонт до последнего верил, что сыновья живы, полагаясь на Бога, и утешал жену. Через несколько лет супруги совершили паломничество по Святым местам и встретили в Иерусалиме своих сыновей, которые находились в разных монастырях. Родители решили оставшуюся жизнь также посвятить Богу, приняв монашество. Сыновья же, попрощавшись с родителями, пошли в пустыню, где совершили немало подвигов, прославились дарами предвидения и чудотворства. Преподобные старцы Ксенофонт и Мария также получили дар творить чудеса.

Народные приметы

Светлый день – к ранней весне.

Если кошка часто смотрит в окно, то будет потепление.

Что нельзя делать 8 февраля

Нельзя забывать об умерших родственниках, нужно сходить в храм и поставить свечу за упокой.

Не рекомендуется открывать окна.

Желательно не ночевать наедине.